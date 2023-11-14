https://ria.ru/20231114/teplokhody-1909338980.html

Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота

Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота - РИА Новости, 14.11.2023

Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реновации речного флота планируют с 2024 по 2026 год закупить шесть теплоходов "Заря", сообщила... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:40

2023-11-14T12:40

2023-11-14T12:40

ханты-мансийский автономный округ

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сургут

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реновации речного флота планируют с 2024 по 2026 год закупить шесть теплоходов "Заря", сообщила глава региона Наталья Комарова. "Мы сейчас проводим реновацию флота с нашей компанией "Северречфлот". Сначала заменили два судна на "Валдай". В этом году закончили новые судна "Метеор"… Приступаем ко второму этапу реновации. Нам нужно заменить судна на воздушных подушках, они уже устарели и не всегда могут быть использованы в зависимости от засухи, пересыхания русла и прочего. С 2024 по 2026 год – замена судов типа "Заря", - сказала Комарова на встрече с жителями Кондинского района ХМАО. Как уточнил глава Кондинского района Андрей Мухин, в общей сложности планируется приобретение шести теплоходов "Заря", три из которых должны ходить по маршрутам муниципалитета. Глава Югры также добавила, что в настоящее время ведется строительство нового судна медицинского назначения, которое должно заменить либо усилить возможности плавполиклиники "Николай Пирогов". По программе реновации речного флота Югры по инициативе губернатора автономного округа была запланирована замена четырех судов. Два новых скоростных пассажирских судна "Валдай 45Р" уже перевозят югорчан на маршрутах Ханты-Мансийск – Сургут – Банный и Ханты-Мансийск – Нялино. Еще два судна построены в рамках сотрудничества правительства Югры с АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". В 2021 году были подписаны контракты о постройке и поставке в автономный округ двух теплоходов "Метеор-2020" взамен морально и физически устаревших теплоходов типа "Метеор". Новые теплоходы позволят сократить продолжительность рейса Ханты-Мансийск – Березово на два часа. "Метеор" – массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским Центральным конструкторском бюро по СПК. Их производство возродили в конце 2019 года. Новый "Метеор" вмещает до 120 человек, его ширина составляет около 10 метров, а длина – 36 метров.

https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html

https://ria.ru/20231110/yugra-1908690325.html

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ханты-мансийск, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ