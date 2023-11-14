Рейтинг@Mail.ru
Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/teplokhody-1909338980.html
Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота
Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота - РИА Новости, 14.11.2023
Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реновации речного флота планируют с 2024 по 2026 год закупить шесть теплоходов "Заря", сообщила... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:40
2023-11-14T12:40
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реновации речного флота планируют с 2024 по 2026 год закупить шесть теплоходов "Заря", сообщила глава региона Наталья Комарова. "Мы сейчас проводим реновацию флота с нашей компанией "Северречфлот". Сначала заменили два судна на "Валдай". В этом году закончили новые судна "Метеор"… Приступаем ко второму этапу реновации. Нам нужно заменить судна на воздушных подушках, они уже устарели и не всегда могут быть использованы в зависимости от засухи, пересыхания русла и прочего. С 2024 по 2026 год – замена судов типа "Заря", - сказала Комарова на встрече с жителями Кондинского района ХМАО. Как уточнил глава Кондинского района Андрей Мухин, в общей сложности планируется приобретение шести теплоходов "Заря", три из которых должны ходить по маршрутам муниципалитета. Глава Югры также добавила, что в настоящее время ведется строительство нового судна медицинского назначения, которое должно заменить либо усилить возможности плавполиклиники "Николай Пирогов". По программе реновации речного флота Югры по инициативе губернатора автономного округа была запланирована замена четырех судов. Два новых скоростных пассажирских судна "Валдай 45Р" уже перевозят югорчан на маршрутах Ханты-Мансийск – Сургут – Банный и Ханты-Мансийск – Нялино. Еще два судна построены в рамках сотрудничества правительства Югры с АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". В 2021 году были подписаны контракты о постройке и поставке в автономный округ двух теплоходов "Метеор-2020" взамен морально и физически устаревших теплоходов типа "Метеор". Новые теплоходы позволят сократить продолжительность рейса Ханты-Мансийск – Березово на два часа. "Метеор" – массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским Центральным конструкторском бюро по СПК. Их производство возродили в конце 2019 года. Новый "Метеор" вмещает до 120 человек, его ширина составляет около 10 метров, а длина – 36 метров.
https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html
https://ria.ru/20231110/yugra-1908690325.html
ханты-мансийск
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Сургут, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ

Югра закупит шесть теплоходов "Заря" для обновления речного флота

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реновации речного флота планируют с 2024 по 2026 год закупить шесть теплоходов "Заря", сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Мы сейчас проводим реновацию флота с нашей компанией "Северречфлот". Сначала заменили два судна на "Валдай". В этом году закончили новые судна "Метеор"… Приступаем ко второму этапу реновации. Нам нужно заменить судна на воздушных подушках, они уже устарели и не всегда могут быть использованы в зависимости от засухи, пересыхания русла и прочего. С 2024 по 2026 год – замена судов типа "Заря", - сказала Комарова на встрече с жителями Кондинского района ХМАО.
Артисты во время выступления на гала-концерте международного фестиваля национальных культур Возьмемся за руки друзья в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Артисты из 14 регионов выступили на фестивале национальных культур в Югре
7 ноября, 11:51
Как уточнил глава Кондинского района Андрей Мухин, в общей сложности планируется приобретение шести теплоходов "Заря", три из которых должны ходить по маршрутам муниципалитета.
Глава Югры также добавила, что в настоящее время ведется строительство нового судна медицинского назначения, которое должно заменить либо усилить возможности плавполиклиники "Николай Пирогов".
По программе реновации речного флота Югры по инициативе губернатора автономного округа была запланирована замена четырех судов. Два новых скоростных пассажирских судна "Валдай 45Р" уже перевозят югорчан на маршрутах Ханты-МансийскСургут – Банный и Ханты-Мансийск – Нялино. Еще два судна построены в рамках сотрудничества правительства Югры с АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". В 2021 году были подписаны контракты о постройке и поставке в автономный округ двух теплоходов "Метеор-2020" взамен морально и физически устаревших теплоходов типа "Метеор". Новые теплоходы позволят сократить продолжительность рейса Ханты-Мансийск – Березово на два часа.
"Метеор" – массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским Центральным конструкторском бюро по СПК. Их производство возродили в конце 2019 года. Новый "Метеор" вмещает до 120 человек, его ширина составляет около 10 метров, а длина – 36 метров.
Стенд Югра в павильоне Центральный перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году
10 ноября, 15:33
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскСургутРоссияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала