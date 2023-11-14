https://ria.ru/20231114/telemost-1909273423.html

Студентам из Саранска и Уфы, ушедшим на СВО, организовали телемост

Студентам из Саранска и Уфы, ушедшим на СВО, организовали телемост - РИА Новости, 14.11.2023

Студентам из Саранска и Уфы, ушедшим на СВО, организовали телемост

Телемост с семьями и однокурсниками организовали для студентов вузов Саранска и Уфы, взявших академический отпуск и добровольно отправившихся в качестве... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:17

2023-11-14T05:17

2023-11-14T10:47

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Телемост с семьями и однокурсниками организовали для студентов вузов Саранска и Уфы, взявших академический отпуск и добровольно отправившихся в качестве военнослужащих в зону специальной военной операции, сообщили в министерстве обороны РФ. "Между военнослужащими группировок войск "Юг", "Запад", "Восток" и "Днепр" из числа студентов вузов городов Саранска и Уфы, членами их семей и однокурсниками организован телемост. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с министерством обороны Российской Федерации и пройдя полный курс боевой подготовки, убыли в зону проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что со словами поддержки и благодарности к военнослужащим обратились представители органов власти Башкирии и Мордовии, общественных и ветеранских организаций, ректоры и студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева и Уфимского университета науки и технологий. Отмечается, что также в ходе телемоста прозвучали стихи, написанные дедушкой одного из военнослужащих, а также песня "Два орла", исполненная одним из студентов. "Мамы и жены защитников отечества напомнили бойцам, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями. В свою очередь военнослужащие поблагодарили родных за поддержку и терпение, которые они проявляют ежедневно, рассказали своим близким о том, как у них дела", - отметили в Минобороны РФ. В военном ведомстве напомнили, что телемосты между военнослужащими и их близкими организовываются на регулярной основе. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.

https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html

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саранск, уфа, россия, общество