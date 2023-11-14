https://ria.ru/20231114/tankisty-1909481917.html
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ
Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:07
2023-11-14T23:07
2023-11-14T23:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
волноваха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909086034_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_88454a759306c8ff82fc4a977b3689a6.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Треха". "Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - сказал собеседник агентства. Расстояние до целей составляет порядка девяти километров, снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность сильно увеличивается, отметил он. "С первого выстрела (пристрелочный выстрел - ред.) можно попасть в районе 20 метров от цели", - добавил танкист. По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показали свою эффективность. Так, современные ПТУРы при хорошей видимости летят на десять километров, отметил боец. "Как показала практика СВО, танк является, в основном, элементом поддержки, когда пехота идет вперед, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - рассказал военнослужащий. Также он показал трофейную технику, которая была взята в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. По его словам, техника прошла ремонт, восстановлена и успешно применяется.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
мариуполь
волноваха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909086034_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d0df58c4cffe1111bde834d2ecde190f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Волноваха
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ
Оператор "Треха": танкисты роты "Каскад" работают по ВСУ из закрытых позиций
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Треха".
"Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - сказал собеседник агентства.
Расстояние до целей составляет порядка девяти километров, снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность сильно увеличивается, отметил он.
"С первого выстрела (пристрелочный выстрел - ред.) можно попасть в районе 20 метров от цели", - добавил танкист.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показали свою эффективность. Так, современные ПТУРы при хорошей видимости летят на десять километров, отметил боец.
"Как показала практика СВО, танк является, в основном, элементом поддержки, когда пехота идет вперед, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - рассказал военнослужащий.
Также он показал трофейную технику, которая была взята в Мариуполе
на заводе "Азовсталь" и в Волновахе
. По его словам, техника прошла ремонт, восстановлена и успешно применяется.
Украина требует атомного удара по России