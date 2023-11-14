https://ria.ru/20231114/tankisty-1909481917.html

Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ

Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ

Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:07

2023-11-14T23:07

2023-11-14T23:17

специальная военная операция на украине

мариуполь

волноваха

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Треха". "Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - сказал собеседник агентства. Расстояние до целей составляет порядка девяти километров, снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность сильно увеличивается, отметил он. "С первого выстрела (пристрелочный выстрел - ред.) можно попасть в районе 20 метров от цели", - добавил танкист. По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показали свою эффективность. Так, современные ПТУРы при хорошей видимости летят на десять километров, отметил боец. "Как показала практика СВО, танк является, в основном, элементом поддержки, когда пехота идет вперед, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - рассказал военнослужащий. Также он показал трофейную технику, которая была взята в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. По его словам, техника прошла ремонт, восстановлена и успешно применяется.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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мариуполь, волноваха