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Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 14.11.2023 (обновлено: 23:17 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/tankisty-1909481917.html
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ
Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:07
2023-11-14T23:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
волноваха
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Треха". "Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - сказал собеседник агентства. Расстояние до целей составляет порядка девяти километров, снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность сильно увеличивается, отметил он. "С первого выстрела (пристрелочный выстрел - ред.) можно попасть в районе 20 метров от цели", - добавил танкист. По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показали свою эффективность. Так, современные ПТУРы при хорошей видимости летят на десять километров, отметил боец. "Как показала практика СВО, танк является, в основном, элементом поддержки, когда пехота идет вперед, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - рассказал военнослужащий. Также он показал трофейную технику, которая была взята в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. По его словам, техника прошла ремонт, восстановлена и успешно применяется.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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мариуполь, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Волноваха
Российский боец рассказал о тактике роты "Каскад" во время боя с ВСУ

Оператор "Треха": танкисты роты "Каскад" работают по ВСУ из закрытых позиций

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка в зоне СВО
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Танкисты танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работают по противнику только из закрытых позиций, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Треха".
"Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - сказал собеседник агентства.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
Расстояние до целей составляет порядка девяти километров, снаряд летит по навесной траектории, из-за этого точность сильно увеличивается, отметил он.
"С первого выстрела (пристрелочный выстрел - ред.) можно попасть в районе 20 метров от цели", - добавил танкист.
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По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, а дроны в борьбе с танками показали свою эффективность. Так, современные ПТУРы при хорошей видимости летят на десять километров, отметил боец.
"Как показала практика СВО, танк является, в основном, элементом поддержки, когда пехота идет вперед, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - рассказал военнослужащий.
Также он показал трофейную технику, которая была взята в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. По его словам, техника прошла ремонт, восстановлена и успешно применяется.
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