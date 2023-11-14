https://ria.ru/20231114/svyazi-1909268280.html

В Италии назвали попытки запретить культурные связи с Россией актом насилия

В Италии назвали попытки запретить культурные связи с Россией актом насилия - РИА Новости, 14.11.2023

В Италии назвали попытки запретить культурные связи с Россией актом насилия

Попытки запретить культурные связи с Россией и препятствовать выступлениям российских деятелей искусства на Западе являются актом насилия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T02:22

2023-11-14T02:22

2023-11-14T10:49

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культура

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РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Попытки запретить культурные связи с Россией и препятствовать выступлениям российских деятелей искусства на Западе являются актом насилия, заявил РИА Новости заместитель министра культуры Италии, известный арт-критик Витторио Згарби. "Я уже не раз говорил и продолжаю утверждать: можно выступать против политики вашего правительства, но я не понимаю, какое отношение к этому имеет Достоевский или Рахманинов. Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать - это акт насилия. Это касается и спортсменов, которым, например, не дают участвовать в Олимпиаде", - подчеркнул собеседник агентства. "Идея отмены культуры - это безумный ответ. Надо попытаться объяснить, что культура – это противоположность войны, и, следовательно, ее нужно поощрять. Почему нельзя, например, сделать выставку картин из Эрмитажа?" - подчеркнул Згарби. Он также назвал абсурдной ситуацию, при которой предлагается давать возможность гастролировать на Западе только тем артистам, которые выступают против политики Москвы. Згарби стал единственным представителем правительства Италии, который в понедельник вечером посетил концерт известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, состоявшийся в резиденции посольства РФ в Риме на старинной вилле Абамелек. Выступление артистки, на котором присутствовали представители культурной общественности страны и члены дипломатического корпуса, прошло с огромным успехом. Лисица исполнила произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, которые публика встретила бурными аплодисментами. Ранее на Апеннинах были отменены несколько уже запланированных выступлений Лисицы, которая с 2015 года регулярно приезжала с концертами в Донецк, а в мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы. Летом организаторы музыкального фестиваля в североитальянском городе Леричи отменили выступление пианистки после того, как на это мероприятие обратили внимание блогеры. В декабре прошлого года итальянская ассоциация Musikamera перенесла на неопределенный срок выступления Лисицы, которые должны были состояться в апреле на сцене знаменитого театра La Fenice в Венеции. "Сейчас Европа для меня закрыта. Никаких выступлений здесь нет, а все, что было запланировано ранее, отложено неизвестно до какого момента", - призналась Лисица в беседе с РИА Новости. В сентябре посол РФ в Италии Алексей Парамонов, говоря об общей ситуации в сфере культурных обменов между странами, заявил в интервью РИА Новости, что, несмотря на неоднократные высказывания со стороны высшего руководства Италии против отмены российской культуры, на деле не все обстоит благополучно. Он напомнил об отмене выступлений ряда российских деятелей культуры, в частности, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Сергея Полунина. По словам посла, мы являемся свидетелями "нового феномена", когда, например, выступать на ведущих концертных площадках классической музыки приглашаются только исполнители, публично осудившие СВО. Парамонов охарактеризовал это как "идеологическую цензуру и дискриминацию деятелей культуры по политическим мотивам".

https://ria.ru/20230909/petitsiya-1895247171.html

https://ria.ru/20230826/indiya-1892419413.html

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в мире, италия, россия, валентина лисица, сергей рахманинов, алексей парамонов