https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html

Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс"

Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс" - РИА Новости, 14.11.2023

Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали "За храбрость" II степени бойцам из отряда "Барс", сражавшимся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:51

2023-11-14T16:51

2023-11-14T17:09

специальная военная операция на украине

общество

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали "За храбрость" II степени бойцам из отряда "Барс", сражавшимся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Каждый из вас - смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд "Барс" на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба. Одним из награжденных стал военнослужащий с позывным Берет, он командовал отделением артразведки, принимал участие в боевых действиях на самых горячих направлениях. Попал под огонь вражеского миномета, получил ранение. Еще один герой - военнослужащий с позывным Бабай, который отправился на СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами порядка десятка "опорников" противника. Был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но совсем скоро отправится к своим боевым товарищам, отмечается в сообщении. Каждый из награжденных не только сумел выполнить боевую задачу в зоне СВО, но и сохранить жизни своих товарищей. "Многие из этих героев получили ранения. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, указом президента РФ бойцы награждены медалями "За храбрость" II степени", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html

https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев