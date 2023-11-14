Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс"
Воробьев вручил медали "За храбрость" II степени бойцам из отряда "Барс"
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramБойцы из отряда "Барс" после вручения им губернатором Московской области Андреем Воробьевым медалей "За храбрость" II степени. 14 ноября 2023
Бойцы из отряда "Барс" после вручения им губернатором Московской области Андреем Воробьевым медалей "За храбрость" II степени. 14 ноября 2023
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали "За храбрость" II степени бойцам из отряда "Барс", сражавшимся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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"Каждый из вас - смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд "Барс" на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.
Одним из награжденных стал военнослужащий с позывным Берет, он командовал отделением артразведки, принимал участие в боевых действиях на самых горячих направлениях. Попал под огонь вражеского миномета, получил ранение. Еще один герой - военнослужащий с позывным Бабай, который отправился на СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами порядка десятка "опорников" противника. Был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но совсем скоро отправится к своим боевым товарищам, отмечается в сообщении.
Каждый из награжденных не только сумел выполнить боевую задачу в зоне СВО, но и сохранить жизни своих товарищей. "Многие из этих героев получили ранения. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, указом президента РФ бойцы награждены медалями "За храбрость" II степени", - добавили в пресс-службе.