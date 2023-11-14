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Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:16 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/svetofory-1909460498.html
Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
В Подмосковье с целью повышения безопасности и снижения показателей аварийности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" установили свыше РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:16
2023-11-14T20:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мосавтодор
нацпроекты
алексей гержик
дороги
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье с целью повышения безопасности и снижения показателей аварийности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" установили свыше 80 новых светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Адреса сформировали на основании показателей аварийности. Перечень включает в себя установку около 200 новых светофоров. "С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 светофоров типа Т-1, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрестков стали безопаснее – за счет регулирования перекрестков и переходов снижается вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. В пресс-службе уточнили, что светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках дорог для направления потоков автомобилей и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета – на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов поблизости от мест социального притяжения и детских образовательных учреждений с целью привлечения внимания водителей. Так, в Коломенском округе специалисты обустроили два новых светофора типа Т-1 на улице Октябрьской Революции в черте города и в селе Непецино. Кроме того, пять новых объектов типа Т-7 появились в селах Комарево, Лукерьино и на трех участках автодороги "Щурово – Пирочи – Городец". В Одинцове светофоры Т-7 установили в селе Жаворонки, дерене Раздоры и поселке Часцы, а также на дороге вблизи остановки "Лесные поляны" светофор типа Т-1 — в деревне Раздоры. В Солнечногорске новые светофоры Т-7 заработали на Пятницком шоссе, на дорогах рядом с остановкой общественного транспорта "ЖК Зеленоградский" и вблизи остановки "Ермолино". В Сергиевом Посаде светофоры были установлены на проспекте Красной Армии возле школы №21, в микрорайоне Семхоз, на Старом Ярославском шоссе рядом с остановкой "ПМК" и на дороге вблизи остановки "Сады".
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московская область (подмосковье), мосавтодор, нацпроекты, алексей гержик, дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мосавтодор, Нацпроекты, Алексей Гержик, Дороги

Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСветодиодный светофор
Светодиодный светофор - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Светодиодный светофор
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье с целью повышения безопасности и снижения показателей аварийности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" установили свыше 80 новых светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Адреса сформировали на основании показателей аварийности. Перечень включает в себя установку около 200 новых светофоров.
"С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 светофоров типа Т-1, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрестков стали безопаснее – за счет регулирования перекрестков и переходов снижается вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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В пресс-службе уточнили, что светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках дорог для направления потоков автомобилей и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета – на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов поблизости от мест социального притяжения и детских образовательных учреждений с целью привлечения внимания водителей.
Так, в Коломенском округе специалисты обустроили два новых светофора типа Т-1 на улице Октябрьской Революции в черте города и в селе Непецино. Кроме того, пять новых объектов типа Т-7 появились в селах Комарево, Лукерьино и на трех участках автодороги "Щурово – Пирочи – Городец". В Одинцове светофоры Т-7 установили в селе Жаворонки, дерене Раздоры и поселке Часцы, а также на дороге вблизи остановки "Лесные поляны" светофор типа Т-1 — в деревне Раздоры.
В Солнечногорске новые светофоры Т-7 заработали на Пятницком шоссе, на дорогах рядом с остановкой общественного транспорта "ЖК Зеленоградский" и вблизи остановки "Ермолино". В Сергиевом Посаде светофоры были установлены на проспекте Красной Армии возле школы №21, в микрорайоне Семхоз, на Старом Ярославском шоссе рядом с остановкой "ПМК" и на дороге вблизи остановки "Сады".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МосавтодорНацпроектыАлексей ГержикДороги
 
 
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