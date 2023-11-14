https://ria.ru/20231114/sud-1909442405.html

В Якутии осудят мужчину, пытавшегося вывезти золото в большом объеме

В Якутии осудят мужчину, пытавшегося вывезти золото в большом объеме - РИА Новости, 14.11.2023

В Якутии осудят мужчину, пытавшегося вывезти золото в большом объеме

Более 18 килограммов природного золота и серебра на сумму свыше 95 миллионов рублей попытался вывезти из Якутии житель Амурской области, уголовное дело о... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:37

2023-11-14T18:37

2023-11-14T19:00

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. Более 18 килограммов природного золота и серебра на сумму свыше 95 миллионов рублей попытался вывезти из Якутии житель Амурской области, уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Как отметили в региональном МВД, в Оймяконском районе Якутии завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Амурской области, обвиняемого в незаконном обороте драгоценных металлов. Автомобиль мужчины был остановлен инспекторами ДПС на 963 километре автодороги "Колыма". "В ходе расследования установлено, что обвиняемый незаконно приобрёл и пытался вывезти из Якутии в соседний регион свыше 18 килограммов драгметаллов. Свёртки с запрещённым грузом были спрятаны под задними пассажирскими сиденьями. По результатам минералогической экспертизы установлено, что изъятые у фигуранта драгоценные металлы содержат в себе природное золото и серебро общей стоимостью более 95 миллионов рублей. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231114/sud-1909428134.html

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происшествия, россия