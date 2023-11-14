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На строительство объектов в Мурманской области выделят 15 миллиардов рублей

На строительство объектов в Мурманской области выделят 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.11.2023

На строительство объектов в Мурманской области выделят 15 миллиардов рублей

На строительство объектов в Мурманской области в следующем году в региональном бюджете заложено 15 миллиардов рублей, что на 3,3 миллиарда больше, чем в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:44

2023-11-14T10:44

2023-11-14T10:44

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. На строительство объектов в Мурманской области в следующем году в региональном бюджете заложено 15 миллиардов рублей, что на 3,3 миллиарда больше, чем в нынешнем, при этом объем задач по возведению объектов и капремонту будет только расти, сообщил губернатор Андрей Чибис на расширенном заседании штаба по строительству. "Объемы задач будут только расти. Во-первых, в следующем году только на строительство объектов в проекте нашего бюджета заложено 15 миллиардов рублей, а это на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в этом", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Кроме того, губернатор напомнил о том, что в следующем году, благодаря поддержке президента России, реновация ЗАТО в Мурманской области будет развернута полномасштабно. А также будет вестись большая работа с опорными населенными пунктами Мурманской области. Губернатор сообщил также, что в этом году в Мурманской области в рамках плана "На Севере – жить" и нацпроектов реализуется 94 мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и разработке проектной документации объектов. Объем капитальных вложений в строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов, начиная с 2022 года, увеличился почти в два раза в сравнении с предыдущими годами. В период с 2020 по 2021 годы было выделено 16,2 миллиарда рублей, а с 2022 по 2023 годы – 31,5 миллиарда рублей. В этом году были сданы после масштабных капитальных ремонтов три школы в Североморске, старейшая школа в Мурманске №1 и школа №19 в Кандалакше, а также три поликлиники – в Мурманске, Ревде и Мурмашах. Глава региона отметил, что на текущий момент по нескольким объектам зафиксирован перенос сроков в связи с разными обстоятельствами. "Коллеги, требуется радикально повысить внимание ко всем реализуемым объектам, ежедневному контролю за ходом по ним и принятию оперативных решений. Исходя из изложенного, мной принято решение, что министерство строительства Мурманской области возглавит Алексей Грачиков, который сегодня работает первым заместителем министра", - сказал Чибис и призвал повысить эффективность работы строительного блока и минимизировать сбои. Необходим усиленный контроль и за подрядчиками, которые выполняют работы, подчеркнул глава региона. В ходе совещания прозвучало, что несоблюдение сроков окончания работ по жилым домам во многом обусловлено недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств, в связи с чем было поручено по данному факту в полном объеме применить штрафные санкции.

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экономика, мурманская область, андрей чибис, мурманск