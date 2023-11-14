https://ria.ru/20231114/ssha-1909261300.html

В Белом доме рассказали, что осложняет поддержку Киева

В Белом доме рассказали, что осложняет поддержку Киева - РИА Новости, 14.11.2023

В Белом доме рассказали, что осложняет поддержку Киева

Нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:05

2023-11-14T00:05

2023-11-14T12:58

в мире

сша

украина

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться", - сказал Салливан журналистам. По его словам, с каждой неделей задержки возможность США полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее. "Для нас окно возможностей закрывается", - сказал Салливан. По его словам, администрация США уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда палата представителей может утвердить запрос Белого дома. Салливан не стал прогнозировать, когда ранее согласованные средства на эту поддержку иссякнут. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909228366.html

сша

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в мире, сша, украина, джейк салливан