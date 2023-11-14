https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909455583.html

Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер

Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер - РИА Новости, 14.11.2023

Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер

Калужская область передала бойцам спецоперации высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер и тепловизоры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:37

2023-11-14T19:37

2023-11-14T19:37

надежные люди

калужская область

владислав шапша

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Калужская область передала бойцам спецоперации высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер и тепловизоры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что очередной гуманитарный груз отправили из Калужской области бойцам на передовую. "Его передали для артиллеристов нашего именного подразделения - Калужского тяжелого гаубичного дивизиона имени Г.К. Жукова. Высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер, четыре тепловизора. Два из них сразу отправили на боевое дежурство", - написал губернатор. Шапша подчеркнул, что находится на постоянной связи со всеми частями, в которых служат жители Калужской области. "Получаем заявку – начинаем формировать груз. Предприятия, неравнодушные жители, волонтеры, общественные организации вносят свой вклад в общее дело. Из Калужской области уже собрали и направили нашим бойцам гуманитарной помощи на общую сумму более 500 миллионов рублей", - отметил глава региона. Он добавил, что "получать от ребят, которые защищают Родину, теплые слова, – бесценно".

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

https://ria.ru/20231101/uchitel-1906473018.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, общество