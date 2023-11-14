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Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер - РИА Новости, 14.11.2023
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Надежные люди
 
19:37 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909455583.html
Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер
Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер - РИА Новости, 14.11.2023
Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер
Калужская область передала бойцам спецоперации высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер и тепловизоры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:37
2023-11-14T19:37
надежные люди
калужская область
владислав шапша
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Калужская область передала бойцам спецоперации высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер и тепловизоры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что очередной гуманитарный груз отправили из Калужской области бойцам на передовую. "Его передали для артиллеристов нашего именного подразделения - Калужского тяжелого гаубичного дивизиона имени Г.К. Жукова. Высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер, четыре тепловизора. Два из них сразу отправили на боевое дежурство", - написал губернатор. Шапша подчеркнул, что находится на постоянной связи со всеми частями, в которых служат жители Калужской области. "Получаем заявку – начинаем формировать груз. Предприятия, неравнодушные жители, волонтеры, общественные организации вносят свой вклад в общее дело. Из Калужской области уже собрали и направили нашим бойцам гуманитарной помощи на общую сумму более 500 миллионов рублей", - отметил глава региона. Он добавил, что "получать от ребят, которые защищают Родину, теплые слова, – бесценно".
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
https://ria.ru/20231101/uchitel-1906473018.html
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калужская область, владислав шапша, общество
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша, Общество
Калужская область передала участникам СВО внедорожник и квадрокоптер

Калужская область передала бойцам СВО внедорожник, квадрокоптер и тепловизоры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Калужская область передала бойцам спецоперации высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер и тепловизоры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что очередной гуманитарный груз отправили из Калужской области бойцам на передовую.
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"Его передали для артиллеристов нашего именного подразделения - Калужского тяжелого гаубичного дивизиона имени Г.К. Жукова. Высокопроходимый автомобиль, квадрокоптер, четыре тепловизора. Два из них сразу отправили на боевое дежурство", - написал губернатор.
Шапша подчеркнул, что находится на постоянной связи со всеми частями, в которых служат жители Калужской области.
"Получаем заявку – начинаем формировать груз. Предприятия, неравнодушные жители, волонтеры, общественные организации вносят свой вклад в общее дело. Из Калужской области уже собрали и направили нашим бойцам гуманитарной помощи на общую сумму более 500 миллионов рублей", - отметил глава региона.
Он добавил, что "получать от ребят, которые защищают Родину, теплые слова, – бесценно".
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Надежные людиКалужская областьВладислав ШапшаОбщество
 
 
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