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Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909366675.html
Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM
Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM - РИА Новости, 14.11.2023
Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM
Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также уничтожили 23 украинских дрона,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:21
2023-11-14T14:21
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также уничтожили 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райгородка, Лисичанск ЛНР, Липовое, Первомайское ДНР, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13392 танка и других боевых бронированных машин.
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россия, луганская народная республика, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, В мире
Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM

МО РФ: ПВО перехватила два снаряда HIMARS, бомбу JDAM и 23 дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также уничтожили 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райгородка, Лисичанск ЛНР, Липовое, Первомайское ДНР, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13392 танка и других боевых бронированных машин.
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