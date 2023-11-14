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Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM

Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM - РИА Новости, 14.11.2023

Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и бомбу JDAM

Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также уничтожили 23 украинских дрона,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:21

2023-11-14T14:21

2023-11-14T14:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также уничтожили 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райгородка, Лисичанск ЛНР, Липовое, Первомайское ДНР, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13392 танка и других боевых бронированных машин.

россия

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россия, луганская народная республика, безопасность, в мире