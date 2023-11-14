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На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 14.11.2023 (обновлено: 14:20 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909361679.html
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки - РИА Новости, 14.11.2023
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки
Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки

МО РФ: на Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных и 2 бронемашины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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