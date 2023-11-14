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На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки - РИА Новости, 14.11.2023
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки
Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки
МО РФ: на Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных и 2 бронемашины