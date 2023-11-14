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На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки

На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки - РИА Новости, 14.11.2023

На Запорожском направлении Киев потерял до 75 военных за сутки

Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:06

2023-11-14T14:06

2023-11-14T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки уничтожили до 75 украинских солдат и поразили несколько артиллерийских орудий, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область