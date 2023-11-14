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Киев потерял до 95 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 95 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
Киев потерял до 95 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 95 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки Krab польского... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:06
2023-11-14T14:10
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 95 украинских военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области потери противника составили до 95 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, безопасность, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Херсонская область , В мире
Киев потерял до 95 военных на Херсонском направлении
МО: Киев потерял до 95 военных и четыре автомобиля на Херсонском направлении