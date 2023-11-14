https://ria.ru/20231114/sotrudnichestvo-1909412232.html

Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС

Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.11.2023

Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС

Передача генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым президенту Белоруссии Александру Лукашенко символического паспорта Белорусской АЭС — наилучший... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:02

2023-11-14T17:02

2023-11-14T17:02

выставка-форум "россия"

белоруссия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

белорусская аэс

снг

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Передача генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым президенту Белоруссии Александру Лукашенко символического паспорта Белорусской АЭС — наилучший показатель того, как могут сотрудничать Москва и Минск, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта. "Такие примеры сотрудничества — наилучший показатель того, как мы, Россия и Белоруссия, можем сделать большее, когда наши дружественные страны вместе. Безусловно, и страны СНГ, и страны, которые объединены Европейским экономическим союзом", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода на выставке "Россия", комментируя передачу символического паспорта Белорусской АЭС. Комментируя товарооборот двух стран, он отметил, что показатели торговли за десять месяцев 2023 года превысили ожидания. "Белоруссия - один из ведущих торговых партнёров Российской Федерации. Даже те результаты, которые представлены в павильоне Белоруссии, то настроение, с которым приходят люди за товарами показывают высокую конкурентоспособность нашего партнерства. Естественно, это взаимодополнение - важный результат успеха", - заключил Мезенцев. В ноябре министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40% потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231011/aes-1901989637.html

https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html

белоруссия

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белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белорусская аэс, снг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев