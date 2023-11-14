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Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:02 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sotrudnichestvo-1909412232.html
Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС
Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.11.2023
Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС
Передача генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым президенту Белоруссии Александру Лукашенко символического паспорта Белорусской АЭС — наилучший... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:02
2023-11-14T17:02
выставка-форум "россия"
белоруссия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
белорусская аэс
снг
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Передача генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым президенту Белоруссии Александру Лукашенко символического паспорта Белорусской АЭС — наилучший показатель того, как могут сотрудничать Москва и Минск, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта. "Такие примеры сотрудничества — наилучший показатель того, как мы, Россия и Белоруссия, можем сделать большее, когда наши дружественные страны вместе. Безусловно, и страны СНГ, и страны, которые объединены Европейским экономическим союзом", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода на выставке "Россия", комментируя передачу символического паспорта Белорусской АЭС. Комментируя товарооборот двух стран, он отметил, что показатели торговли за десять месяцев 2023 года превысили ожидания. "Белоруссия - один из ведущих торговых партнёров Российской Федерации. Даже те результаты, которые представлены в павильоне Белоруссии, то настроение, с которым приходят люди за товарами показывают высокую конкурентоспособность нашего партнерства. Естественно, это взаимодополнение - важный результат успеха", - заключил Мезенцев. В ноябре министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40% потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231011/aes-1901989637.html
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белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белорусская аэс, снг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев
Выставка-форум "Россия", Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, СНГ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев
Мезенцев прокомментировал передачу "Росатомом" паспорта Белорусской АЭС

Мезенцев назвал передачу паспорта БелАЭС лучшим показателем сотрудничества

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Передача генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым президенту Белоруссии Александру Лукашенко символического паспорта Белорусской АЭС — наилучший показатель того, как могут сотрудничать Москва и Минск, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
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"Такие примеры сотрудничества — наилучший показатель того, как мы, Россия и Белоруссия, можем сделать большее, когда наши дружественные страны вместе. Безусловно, и страны СНГ, и страны, которые объединены Европейским экономическим союзом", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода на выставке "Россия", комментируя передачу символического паспорта Белорусской АЭС.
Комментируя товарооборот двух стран, он отметил, что показатели торговли за десять месяцев 2023 года превысили ожидания.
"Белоруссия - один из ведущих торговых партнёров Российской Федерации. Даже те результаты, которые представлены в павильоне Белоруссии, то настроение, с которым приходят люди за товарами показывают высокую конкурентоспособность нашего партнерства. Естественно, это взаимодополнение - важный результат успеха", - заключил Мезенцев.
В ноябре министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40% потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации, всего 131 экспозиция.
Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России во время подписания меморандума o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон
10 ноября, 14:58
 
Выставка-форум "Россия"БелоруссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоБелорусская АЭССНГГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей Лихачев
 
 
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