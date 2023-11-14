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Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 16.11.2023
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22:42 14.11.2023 (обновлено: 14:57 16.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sostoyanie_dorog-1909845303.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 16.11.2023
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы
Городские столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за возможной гололедицы утром среды, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-14T22:42
2023-11-16T14:57
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Городские столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за возможной гололедицы утром среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице утром 15 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Дороги, Погода

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНаледь на кузове автомобиля в Москве
Наледь на кузове автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Наледь на кузове автомобиля в Москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Городские столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за возможной гололедицы утром среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице утром 15 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
14 ноября, 08:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыДорогиПогода
 
 
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