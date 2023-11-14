https://ria.ru/20231114/sostoyanie_dorog-1909845303.html

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 16.11.2023

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за возможной гололедицы

Городские столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за возможной гололедицы утром среды, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-14T22:42

2023-11-14T22:42

2023-11-16T14:57

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Городские столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за возможной гололедицы утром среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице утром 15 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20231114/pogoda-1909280954.html

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