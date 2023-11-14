https://ria.ru/20231114/sobaka-1909287520.html
В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом
В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом - РИА Новости, 14.11.2023
В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом
Полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом, которую спасли, после того как она самостоятельно пришла к спасателям в Норильске, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:23
2023-11-14T09:23
2023-11-14T09:24
происшествия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом, которую спасли, после того как она самостоятельно пришла к спасателям в Норильске, сообщает региональный главк МВД. "Сотрудниками ОМВД России по Норильску инициирована проверка по факту информации в социальных сетях о жестоком обращении с животным. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале "Красноярск с огоньком" была размещена информация о том, что собака с перерезанным горлом самостоятельно пришла к местному отделу МЧС. Сообщается, что собаке провели операцию и животное находится в стабильном состоянии. К материалу прилагались фотографии животного с перебинтованной шеей и уже наложенными на шею швами.
https://ria.ru/20231113/hobbi-1908608480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом
Полиция проверяет данные о спасенной в Норильске собаке с перерезанным горлом