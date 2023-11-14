https://ria.ru/20231114/sobaka-1909287520.html

В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом

В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом - РИА Новости, 14.11.2023

В Норильске полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом

Полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом, которую спасли, после того как она самостоятельно пришла к спасателям в Норильске, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:23

2023-11-14T09:23

2023-11-14T09:24

происшествия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о собаке с перерезанным горлом, которую спасли, после того как она самостоятельно пришла к спасателям в Норильске, сообщает региональный главк МВД. "Сотрудниками ОМВД России по Норильску инициирована проверка по факту информации в социальных сетях о жестоком обращении с животным. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале "Красноярск с огоньком" была размещена информация о том, что собака с перерезанным горлом самостоятельно пришла к местному отделу МЧС. Сообщается, что собаке провели операцию и животное находится в стабильном состоянии. К материалу прилагались фотографии животного с перебинтованной шеей и уже наложенными на шею швами.

https://ria.ru/20231113/hobbi-1908608480.html

норильск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)