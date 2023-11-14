https://ria.ru/20231114/slovakiya-1909420672.html

Экс-премьер Словакии назвал Фицо "лжецом без совести"

Экс-премьер Словакии назвал Фицо "лжецом без совести" - РИА Новости, 14.11.2023

Экс-премьер Словакии назвал Фицо "лжецом без совести"

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович во время заседания парламента во вторник вышел с плакатом, на котором было написано "Лжец без совести",... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:31

2023-11-14T17:31

2023-11-14T18:48

в мире

словакия

игорь матович

роберт фицо

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович во время заседания парламента во вторник вышел с плакатом, на котором было написано "Лжец без совести", оскорбление было адресовано новому главе правительства республики Роберту Фицо. Во вторник Фицо представил депутатам парламента Словакии программное заявление кабинета министров и обратился к ним с просьбой поддержать документ, выразив доверие его правительству. Фицо озвучил основные моменты, определяющие деятельность нового кабмина. После его выступления к трибуне подошел бывший премьер-министр Словакии Матович с плакатом, на котором было написано "Лжец без совести", а красная стрелка при этом указывала на Фицо. "Депутат Матович, попрошу воздержаться от таких действий. Вы же знаете, что в зале (заседания парламента - ред.) запрещены такие приспособления", - сказал глава парламента Петер Пеллегрини. Фицо не отреагировал на действия Матовича и молча занял свое место в зале заседания. Матович в свою очередь также никак не прокомментировал свою акцию. В конце октября на первом заседании парламента, сформированного по итогам сентябрьских выборов, Матович с трибуны оскорбил нового спикера заксобрания Пеллегрини за его решение вступить в коалицию с победившей на парламентских выборах партией Smer, которую возглавляет нынешний премьер Фицо, назвав Пеллегрини мошенником и трусом. В середине сентября Матович, который возглавляет также партию Slovensko (ранее она называлась OĽANO), попытался сорвать проходившую на улице пресс-конференцию партии Smer. Матович, находясь в машине, оборудованной громкоговорителями, в микрофон стал выкрикивать оскорбления в адрес некоторых членов партии Smer, называя их мафиози. Между Матовичем и экс-главой МВД Словакии Робертом Калиняком, который является членом партии Smer, возникла потасовка, в результате которой Матович ударил ногой в грудь Калиняка, а один из сторонников партии Smer ударил Матовича по лицу. Полиция разняла политиков, после чего Матович уехал с места проведения пресс-конференции.

https://ria.ru/20231114/slovakiya-1909376342.html

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в мире, словакия, игорь матович, роберт фицо, петер пеллегрини