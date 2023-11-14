https://ria.ru/20231114/slovakiya-1909376342.html

Словакия выразила готовность предложить Украине широкий спектр гумпомощи

Словакия выразила готовность предложить Украине широкий спектр гумпомощи - РИА Новости, 14.11.2023

Словакия выразила готовность предложить Украине широкий спектр гумпомощи

Словакия больше не будет отправлять на Украину военную технику из своих запасов, но предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной помощи, сообщило во... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:54

2023-11-14T14:54

2023-11-14T14:54

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БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия больше не будет отправлять на Украину военную технику из своих запасов, но предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной помощи, сообщило во вторник министерство обороны республики. "Министр обороны Словакии (Роберт Калиняк - ред.) проинформировал генерального секретаря НАТО (Йенса Столтенберга - ред.) об окончании военной помощи Украине из словацких запасов. Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи", - говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, партнеры относятся с уважением к решению нового правительства Словакии больше не оказывать военную помощь Украине. Калиняк и Столтенберг провели встречу в Брюсселе, где в эти дни проходят заседания глав МИД и министров обороны Европейского союза. Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909374234.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909351648.html

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в мире, украина, словакия, россия, роберт калиняк, йенс столтенберг, сергей лавров, нато