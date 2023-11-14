https://ria.ru/20231114/shkola-1909275930.html

На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом

На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом - РИА Новости, 14.11.2023

На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом

Первый класс для детей с расстройством аутического характера открылся в школе в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T06:08

2023-11-14T06:08

2023-11-14T06:08

камчатский край

общество

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Первый класс для детей с расстройством аутического характера открылся в школе в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Учебный год для ребят с расстройством аутического спектра начался в первом на Камчатке ресурсном классе – он открылся в 27-й школе Петропавловска-Камчатского. У каждого ребенка есть свой тьютор. Сейчас проходят программу первого класса – такую же, как у всех, отличается только скорость освоения. Они учатся математике, русскому языку, физкультуре, музыке и даже выращивают дыни", - сообщил Солодов. Он отметил, что класс адаптирован для детей с аутизмом, в том числе под их сенсорные способности. Для каждого созданы индивидуальные рабочие места, зона для сенсорной разгрузки с балансиром, качелями-коконом, батутом, виброплатформой – все это помогает детям выдержать нагрузку для включения в учебный процесс. Главная задача класса - помочь детям адаптироваться для последующей жизни в социуме.

https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905614371.html

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петропавловск-камчатский

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общество, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов