https://ria.ru/20231114/shkola-1909275930.html
На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом
На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом - РИА Новости, 14.11.2023
На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом
Первый класс для детей с расстройством аутического характера открылся в школе в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T06:08
2023-11-14T06:08
2023-11-14T06:08
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Первый класс для детей с расстройством аутического характера открылся в школе в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Учебный год для ребят с расстройством аутического спектра начался в первом на Камчатке ресурсном классе – он открылся в 27-й школе Петропавловска-Камчатского. У каждого ребенка есть свой тьютор. Сейчас проходят программу первого класса – такую же, как у всех, отличается только скорость освоения. Они учатся математике, русскому языку, физкультуре, музыке и даже выращивают дыни", - сообщил Солодов. Он отметил, что класс адаптирован для детей с аутизмом, в том числе под их сенсорные способности. Для каждого созданы индивидуальные рабочие места, зона для сенсорной разгрузки с балансиром, качелями-коконом, батутом, виброплатформой – все это помогает детям выдержать нагрузку для включения в учебный процесс. Главная задача класса - помочь детям адаптироваться для последующей жизни в социуме.
https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905614371.html
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общество, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов
Камчатский край, Общество, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов
На Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом
Солодов: на Камчатке открылся первый класс для детей с аутизмом
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости.
Первый класс для детей с расстройством аутического характера открылся в школе в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Учебный год для ребят с расстройством аутического спектра начался в первом на Камчатке ресурсном классе – он открылся в 27-й школе Петропавловска-Камчатского. У каждого ребенка есть свой тьютор. Сейчас проходят программу первого класса – такую же, как у всех, отличается только скорость освоения. Они учатся математике, русскому языку, физкультуре, музыке и даже выращивают дыни", - сообщил Солодов.
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Он отметил, что класс адаптирован для детей с аутизмом, в том числе под их сенсорные способности. Для каждого созданы индивидуальные рабочие места, зона для сенсорной разгрузки с балансиром, качелями-коконом, батутом, виброплатформой – все это помогает детям выдержать нагрузку для включения в учебный процесс. Главная задача класса - помочь детям адаптироваться для последующей жизни в социуме.