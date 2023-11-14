https://ria.ru/20231114/rostekh-1909284938.html

"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow

"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2023

"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow

"Ростех" впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:02

2023-11-14T09:02

2023-11-14T09:02

безопасность

технологии

ближний восток

дубай

ростех

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили во вторник в госкорпорации. "Участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения "Дальнолет" и "Беркут 2", - сказали в "Ростехе". "Дальнолет" предназначен для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 км. При этом дальность полета при прыжке с 8 км с учетом попутного ветра может достигать 60 км. Для более комфортного длительного нахождения в режиме парашютирования в системе предусмотрено специальное "сиденье". Парашютная система специального назначения "Беркут 2" позволяет выполнять десантирование из летательных аппаратов всех типов. Парашют типа крыло позволяет обеспечить десантирование как отдельных парашютистов, так и группы парашютистов. При этом на подвесной системе возможно крепление грузового контейнера массой до 50 кг, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием. Как рассказали в авиационном кластере "Ростеха", на Dubai Airshow 2023 отмечается значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике. В рамках российской экспозиции также демонстрируются две контейнерные системы - УГКС-50 и СКГ-50 - для доставки грузов парашютистами. Первая позволяет крепить грузы общей массой до 50 кг при десантировании с высот до 10 км. Вторая дает возможность десантировать парашютиста вместе с грузом нестандартной геометрической формы весом до 50 кг с высот до 10 км. Кроме того, "Ростех" презентует в Дубае двухместную парашютную систему "Тандем-400". С её помощью можно выполнять учебно-тренировочные и прыжки по специальному заданию с высот до 8 км. В линейке парашютов для доставки крупногабаритных грузов представлена роботизированная система "Юнкер-ДГ-250". Она обеспечивает точную посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации ГЛОНАСС. Точность приземления в стандартных метеоусловиях составляет порядка 100 метров.

https://ria.ru/20231113/pilotazh-1909178297.html

https://ria.ru/20231113/checkmate-1909037345.html

https://ria.ru/20231113/oae-1909069814.html

ближний восток

дубай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, ближний восток, дубай, ростех