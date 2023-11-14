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"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2023
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09:02 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/rostekh-1909284938.html
"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow
"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2023
"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow
"Ростех" впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:02
2023-11-14T09:02
безопасность
технологии
ближний восток
дубай
ростех
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили во вторник в госкорпорации. "Участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения "Дальнолет" и "Беркут 2", - сказали в "Ростехе". "Дальнолет" предназначен для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 км. При этом дальность полета при прыжке с 8 км с учетом попутного ветра может достигать 60 км. Для более комфортного длительного нахождения в режиме парашютирования в системе предусмотрено специальное "сиденье". Парашютная система специального назначения "Беркут 2" позволяет выполнять десантирование из летательных аппаратов всех типов. Парашют типа крыло позволяет обеспечить десантирование как отдельных парашютистов, так и группы парашютистов. При этом на подвесной системе возможно крепление грузового контейнера массой до 50 кг, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием. Как рассказали в авиационном кластере "Ростеха", на Dubai Airshow 2023 отмечается значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике. В рамках российской экспозиции также демонстрируются две контейнерные системы - УГКС-50 и СКГ-50 - для доставки грузов парашютистами. Первая позволяет крепить грузы общей массой до 50 кг при десантировании с высот до 10 км. Вторая дает возможность десантировать парашютиста вместе с грузом нестандартной геометрической формы весом до 50 кг с высот до 10 км. Кроме того, "Ростех" презентует в Дубае двухместную парашютную систему "Тандем-400". С её помощью можно выполнять учебно-тренировочные и прыжки по специальному заданию с высот до 8 км. В линейке парашютов для доставки крупногабаритных грузов представлена роботизированная система "Юнкер-ДГ-250". Она обеспечивает точную посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации ГЛОНАСС. Точность приземления в стандартных метеоусловиях составляет порядка 100 метров.
https://ria.ru/20231113/pilotazh-1909178297.html
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безопасность, технологии, ближний восток, дубай, ростех
Безопасность, Технологии, Ближний Восток, Дубай, Ростех
"Ростех" презентует новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow

"Ростех" на Dubai Airshow представит парашютные системы "Дальнолет" и "Беркут 2"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения "Дальнолет" и "Беркут 2", - сказали в "Ростехе".
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"Дальнолет" предназначен для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 км. При этом дальность полета при прыжке с 8 км с учетом попутного ветра может достигать 60 км. Для более комфортного длительного нахождения в режиме парашютирования в системе предусмотрено специальное "сиденье".
Парашютная система специального назначения "Беркут 2" позволяет выполнять десантирование из летательных аппаратов всех типов. Парашют типа крыло позволяет обеспечить десантирование как отдельных парашютистов, так и группы парашютистов. При этом на подвесной системе возможно крепление грузового контейнера массой до 50 кг, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием.
Как рассказали в авиационном кластере "Ростеха", на Dubai Airshow 2023 отмечается значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике.
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В рамках российской экспозиции также демонстрируются две контейнерные системы - УГКС-50 и СКГ-50 - для доставки грузов парашютистами. Первая позволяет крепить грузы общей массой до 50 кг при десантировании с высот до 10 км. Вторая дает возможность десантировать парашютиста вместе с грузом нестандартной геометрической формы весом до 50 кг с высот до 10 км.
Кроме того, "Ростех" презентует в Дубае двухместную парашютную систему "Тандем-400". С её помощью можно выполнять учебно-тренировочные и прыжки по специальному заданию с высот до 8 км.
В линейке парашютов для доставки крупногабаритных грузов представлена роботизированная система "Юнкер-ДГ-250". Она обеспечивает точную посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации ГЛОНАСС. Точность приземления в стандартных метеоусловиях составляет порядка 100 метров.
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