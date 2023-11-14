https://ria.ru/20231114/rossiya-1909439348.html

Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной

Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной - РИА Новости, 14.11.2023

Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Григорьева за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против России,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:22

2023-11-14T18:22

2023-11-14T18:25

россия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Григорьева за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Григорьеву Александру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 января 2023 года", - сказала собеседница агентства.Григорьеву вменяется статья 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье может достигать трёх лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231110/gosizmena-1908557168.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, происшествия