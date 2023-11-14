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Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной - РИА Новости, 14.11.2023
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18:22 14.11.2023 (обновлено: 18:25 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909439348.html
Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной
Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной - РИА Новости, 14.11.2023
Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Григорьева за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против России,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:22
2023-11-14T18:25
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Григорьева за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Григорьеву Александру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 января 2023 года", - сказала собеседница агентства.Григорьеву вменяется статья 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье может достигать трёх лет лишения свободы.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Россиянина арестовали за конфиденциальное сотрудничество с другой страной

Суд арестовал россиянина Григорьева за тайное сотрудничество с другой страной

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Александра Григорьева за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Григорьеву Александру Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 января 2023 года", - сказала собеседница агентства.
Григорьеву вменяется статья 275.1 УК РФ - сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье может достигать трёх лет лишения свободы.
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