https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909379236.html

"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро

"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро - РИА Новости, 14.11.2023

"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро

"Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:03

2023-11-14T15:03

2023-11-14T15:07

экономика

рособоронэкспорт

swift

александр михеев

безопасность

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ДУБАИ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев. "Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчёты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", - сказал он в ходе выставки Dubai Airshow.

https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, рособоронэкспорт, swift, александр михеев, безопасность