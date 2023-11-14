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"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро - РИА Новости, 14.11.2023
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15:03 14.11.2023 (обновлено: 15:07 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909379236.html
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро - РИА Новости, 14.11.2023
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро
"Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:03
2023-11-14T15:07
экономика
рособоронэкспорт
swift
александр михеев
безопасность
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ДУБАИ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев. "Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчёты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", - сказал он в ходе выставки Dubai Airshow.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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экономика, рособоронэкспорт, swift, александр михеев, безопасность
Экономика, Рособоронэкспорт, SWIFT, Александр Михеев, Безопасность
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро

Михеев:"Рособоронэкспорт" решил проблемы с расчетами без SWIFT, доллара и евро

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
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ДУБАИ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.
"Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчёты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", - сказал он в ходе выставки Dubai Airshow.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России
29 сентября, 12:28
 
ЭкономикаРособоронэкспортSWIFTАлександр МихеевБезопасность
 
 
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