https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909379236.html
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро - РИА Новости, 14.11.2023
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро
"Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:03
2023-11-14T15:03
2023-11-14T15:07
экономика
рособоронэкспорт
swift
александр михеев
безопасность
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ДУБАИ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев. "Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчёты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", - сказал он в ходе выставки Dubai Airshow.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рособоронэкспорт, swift, александр михеев, безопасность
Экономика, Рособоронэкспорт, SWIFT, Александр Михеев, Безопасность
"Рособоронэкспорт" решил проблемы по контрактам без SWIFT, доллара и евро
Михеев:"Рособоронэкспорт" решил проблемы с расчетами без SWIFT, доллара и евро
ДУБАИ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" решил все вопросы с расчетами по контрактам с инозаказчиками и поставками вооружения в условиях отключения банков от SWIFT и отказа от доллара и евро, заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев.
"Несмотря на то, что мы уже давно работаем без "Свифта", без доллара и без евро, мы научились проводить совместные расчёты, разрешены все все логистические, финансовые проблемы и я считаю, что мы выбрали тот тренд, те решения, которые нам позволяют многие годы продолжать сотрудничество", - сказал он в ходе выставки Dubai Airshow.
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