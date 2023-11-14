https://ria.ru/20231114/rf-1909322754.html
Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России
Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России - РИА Новости, 14.11.2023
Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России
Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев текущего года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:41
2023-11-14T11:41
2023-11-14T11:57
общество
россия
татьяна голикова
костромская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909099950_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_e2f2ded9cb69dda69110a194ddb80b30.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев текущего года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта “Демография”“Как отметила Татьяна Голикова, в рамках реализации национального проекта введен в эксплуатацию 1 641 детский сад, что позволило создать более 238 тысяч мест, из них в текущем году – 28 детских садов на 5 316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тысяч семей”, – приводятся слова вице-премьера в сообщении.По её данным, система долговременного ухода (СДУ), которую оказывают в рамках нацпроекта "Демография", охватывает с 1 сентября этого года все 89 регионов. В начале проведения пилотного проекта в 2018 году в нем принимало участие шесть регионов, а в 2022 году – 34. На сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тысяч человек."Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тысяч наших граждан", - добавила Голикова.Она отметила также, что 43 дома-интерната нового типа начали работать в России за время работы нацпроекта, из них четыре в этом году. До конца года планируется ввести в пользование еще 13 таких социальных учреждений."Условия в них максимально приближены к домашним и полностью отвечают потребностям пожилых людей. Кроме того, в текущем году в рамках повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего возраста на геронтологических койках получили помощь 150,7 тысяч человек", – уточняется в сообщении.Кроме того, продолжается модернизация центров занятости и повышение квалификации сотрудников, а в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" в этом году введено в эксплуатацию 28 спортивных объектов."По итогам исполнений поручений, данных на предыдущих совещаниях, представлены разрешения на ввод в эксплуатацию четырех объектов спорта в Якутии, Брянской, Иркутской и Костромской областях, сняты риски по строительству объекта социального обслуживания в Тульской области, во всех регионах утверждены региональные программы по повышению рождаемости", – передает аппарат.
https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html
россия
костромская область
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909099950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e562e7a66d295513cf2a3cb9a7db97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, костромская область, тульская область
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Костромская область, Тульская область
Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России
Голикова: сертификаты на маткапитал в 2023 году получили более 373 тысяч семей
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев текущего года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат
вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта “Демография”
«
“Как отметила Татьяна Голикова, в рамках реализации национального проекта введен в эксплуатацию 1 641 детский сад, что позволило создать более 238 тысяч мест, из них в текущем году – 28 детских садов на 5 316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тысяч семей”, – приводятся слова вице-премьера в сообщении.
По её данным, система долговременного ухода (СДУ), которую оказывают в рамках нацпроекта "Демография", охватывает с 1 сентября этого года все 89 регионов. В начале проведения пилотного проекта в 2018 году в нем принимало участие шесть регионов, а в 2022 году – 34. На сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тысяч человек.
"Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тысяч наших граждан", - добавила Голикова.
Она отметила также, что 43 дома-интерната нового типа начали работать в России за время работы нацпроекта, из них четыре в этом году. До конца года планируется ввести в пользование еще 13 таких социальных учреждений.
"Условия в них максимально приближены к домашним и полностью отвечают потребностям пожилых людей. Кроме того, в текущем году в рамках повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего возраста на геронтологических койках получили помощь 150,7 тысяч человек", – уточняется в сообщении.
Кроме того, продолжается модернизация центров занятости и повышение квалификации сотрудников, а в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" в этом году введено в эксплуатацию 28 спортивных объектов.
"По итогам исполнений поручений, данных на предыдущих совещаниях, представлены разрешения на ввод в эксплуатацию четырех объектов спорта в Якутии, Брянской, Иркутской и Костромской областях
, сняты риски по строительству объекта социального обслуживания в Тульской области
, во всех регионах утверждены региональные программы по повышению рождаемости", – передает аппарат.
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели