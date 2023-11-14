https://ria.ru/20231114/rf-1909322754.html

Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России

Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России - РИА Новости, 14.11.2023

Голикова назвала количество полученных сертификатов на маткапитал в России

Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев текущего года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:41

2023-11-14T11:41

2023-11-14T11:57

общество

россия

татьяна голикова

костромская область

тульская область

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев текущего года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта “Демография”“Как отметила Татьяна Голикова, в рамках реализации национального проекта введен в эксплуатацию 1 641 детский сад, что позволило создать более 238 тысяч мест, из них в текущем году – 28 детских садов на 5 316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тысяч семей”, – приводятся слова вице-премьера в сообщении.По её данным, система долговременного ухода (СДУ), которую оказывают в рамках нацпроекта "Демография", охватывает с 1 сентября этого года все 89 регионов. В начале проведения пилотного проекта в 2018 году в нем принимало участие шесть регионов, а в 2022 году – 34. На сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тысяч человек."Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тысяч наших граждан", - добавила Голикова.Она отметила также, что 43 дома-интерната нового типа начали работать в России за время работы нацпроекта, из них четыре в этом году. До конца года планируется ввести в пользование еще 13 таких социальных учреждений."Условия в них максимально приближены к домашним и полностью отвечают потребностям пожилых людей. Кроме того, в текущем году в рамках повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего возраста на геронтологических койках получили помощь 150,7 тысяч человек", – уточняется в сообщении.Кроме того, продолжается модернизация центров занятости и повышение квалификации сотрудников, а в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" в этом году введено в эксплуатацию 28 спортивных объектов."По итогам исполнений поручений, данных на предыдущих совещаниях, представлены разрешения на ввод в эксплуатацию четырех объектов спорта в Якутии, Брянской, Иркутской и Костромской областях, сняты риски по строительству объекта социального обслуживания в Тульской области, во всех регионах утверждены региональные программы по повышению рождаемости", – передает аппарат.

https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html

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общество, россия, татьяна голикова, костромская область, тульская область