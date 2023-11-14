https://ria.ru/20231114/razvitie-1909434246.html
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования проектов технологического развития... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:08
2023-11-14T18:08
2023-11-14T18:25
россия
экономика
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования проектов технологического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы, связанные с реализацией дополнительных мер поддержки технологического развития Дальневосточного федерального округа, в том числе о создании фонда, предназначенного для финансирования проектов технологического развития (за счет направления в этот фонд части средств, полученных от платежей за пользование недрами)", - говорится в поручении.Доклад на соответствующую тему необходимо представить до 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
Путин поручил создать фонд финансирования проектов технологического развития ДФО