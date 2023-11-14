Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 14.11.2023 (обновлено: 18:25 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/razvitie-1909434246.html
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования проектов технологического развития... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:08
2023-11-14T18:25
россия
экономика
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8136f25ca669c4d191be18c5b6e25fc5.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования проектов технологического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы, связанные с реализацией дополнительных мер поддержки технологического развития Дальневосточного федерального округа, в том числе о создании фонда, предназначенного для финансирования проектов технологического развития (за счет направления в этот фонд части средств, полученных от платежей за пользование недрами)", - говорится в поручении.Доклад на соответствующую тему необходимо представить до 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62c82cb49c0fdec6b1a5a5f378cbb962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил создать фонд для финансирования технологического развития ДФО

Путин поручил создать фонд финансирования проектов технологического развития ДФО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на берег бухты Аякс во Владивостоке
Вид на берег бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на берег бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о создании фонда для финансирования проектов технологического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы, связанные с реализацией дополнительных мер поддержки технологического развития Дальневосточного федерального округа, в том числе о создании фонда, предназначенного для финансирования проектов технологического развития (за счет направления в этот фонд части средств, полученных от платежей за пользование недрами)", - говорится в поручении.
Доклад на соответствующую тему необходимо представить до 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала