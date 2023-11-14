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В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 14.11.2023
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Религия
 
12:29 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html
В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе
В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 14.11.2023
В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе
Кремль не исключает участие президента России Владимира Путина в юбилейном Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября в Москве,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:29
2023-11-14T12:29
религия
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Кремль не исключает участие президента России Владимира Путина в юбилейном Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давайте не будет так далеко забегать. Действительно, я не исключаю его, но мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планирует ли президент России принять участие в ВРНС.
https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Песков допустил участие Путина во Всемирном русском народном соборе 27-28 ноября

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Кремль не исключает участие президента России Владимира Путина в юбилейном Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте не будет так далеко забегать. Действительно, я не исключаю его, но мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планирует ли президент России принять участие в ВРНС.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель парламента КЧР Александр Иванов и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев во время заседания регионального отделения международной общественной организации Всемирный русский народный собор - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В КЧР создано отделение Всемирного русского народного собора
12 сентября, 18:53
 
РелигияВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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