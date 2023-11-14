https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html

В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 14.11.2023

В Кремле допустили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Кремль не исключает участие президента России Владимира Путина в юбилейном Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября в Москве,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:29

2023-11-14T12:29

2023-11-14T12:29

религия

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Кремль не исключает участие президента России Владимира Путина в юбилейном Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27-28 ноября в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Давайте не будет так далеко забегать. Действительно, я не исключаю его, но мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планирует ли президент России принять участие в ВРНС.

https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия