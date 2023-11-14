https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html
Эксперты рассказали, какие вещи необходимо взять в поездку осенью и зимой
Эксперты рассказали, какие вещи необходимо взять в поездку осенью и зимой - РИА Новости, 14.11.2023
Эксперты рассказали, какие вещи необходимо взять в поездку осенью и зимой
Эксперты рассказали, какие вещи необходимы туристам в поездки в холодное время года, сообщает tutu. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:28
2023-11-14T02:28
2023-11-14T02:28
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие вещи необходимы туристам в поездки в холодное время года, сообщает tutu.Берите как минимум две пары обуви. Туфли могут промокнуть под снегом или дождем, порваться, натереть, просто оказаться неподходящими. Даже если этого не случится, лучше перестраховаться, отмечают эксперты.Составляйте многослойные комплекты. Тонкие куртки, жилеты, свитеры легко можно снять, если погода будет теплой. В холодные дни эти вещи позволят не замерзнуть.Зонт замените дождевиком. Он практичнее и занимает меньше места. К тому же, зонты часто выдают гостям в отелях бесплатно.Соберите косметичку и аптечку. Обязательно возьмите с собой крем для рук и лица, а также противовоспалительные препараты, таблетки от боли в горле и пластыри.Положите кофту или куртку в ручную кладь. Они пригодятся при перелете из лета в зиму. Они спасут от кондиционеров на борту и пригодятся по прилете, если и самолета до терминала придется ехать на автобусе.Берите больше нижнего белья, носков и футболок. Зимой легко вспотеть: в помещении жарко, на улице, наоборот, холодно. Нижнее белье, носки и футболки занимают не так много места, поэтому берите их больше.Возьмите шопер или небольшую сумку для прогулок. Туда поместятся сувениры, телефон и необходимые мелочи.Приобретите зубную щетку и расческу для поездок. При раннем вылете домашние принадлежности заранее в чемодан не сложишь, скорее всего, они понадобятся утром. Тревел-формат умывальных принадлежностей помогут заранее собрать в чемодан все нужное в путешествии.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зима (время года), путешествия, туту.ру
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зима (время года), Путешествия, Туту.ру
Эксперты рассказали, какие вещи необходимо взять в поездку осенью и зимой
Эксперты советуют зимой путешествовать с запасной обувью и теплыми вещами
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие вещи необходимы туристам в поездки в холодное время года, сообщает tutu.
Берите как минимум две пары обуви. Туфли могут промокнуть под снегом или дождем, порваться, натереть, просто оказаться неподходящими. Даже если этого не случится, лучше перестраховаться, отмечают эксперты.
Составляйте многослойные комплекты. Тонкие куртки, жилеты, свитеры легко можно снять, если погода будет теплой. В холодные дни эти вещи позволят не замерзнуть.
Зонт замените дождевиком. Он практичнее и занимает меньше места. К тому же, зонты часто выдают гостям в отелях бесплатно.
Соберите косметичку и аптечку. Обязательно возьмите с собой крем для рук и лица, а также противовоспалительные препараты, таблетки от боли в горле и пластыри.
Положите кофту или куртку в ручную кладь. Они пригодятся при перелете из лета в зиму. Они спасут от кондиционеров на борту и пригодятся по прилете, если и самолета до терминала придется ехать на автобусе.
Берите больше нижнего белья, носков и футболок. Зимой легко вспотеть: в помещении жарко, на улице, наоборот, холодно. Нижнее белье, носки и футболки занимают не так много места, поэтому берите их больше.
Возьмите шопер или небольшую сумку для прогулок. Туда поместятся сувениры, телефон и необходимые мелочи.
Приобретите зубную щетку и расческу для поездок. При раннем вылете домашние принадлежности заранее в чемодан не сложишь, скорее всего, они понадобятся утром. Тревел-формат умывальных принадлежностей помогут заранее собрать в чемодан все нужное в путешествии.
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