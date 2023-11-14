Проект возрождения популяции сокола в Татарстане победил в конкурсе
Проект возрождения популяции сокола в Татарстане победил на российском конкурсе
Татарстан. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Проект возрождения численности сокола-балобана министерства экологии и природных ресурсов Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса "Надежный партнер - экология", сообщает минэкологии республики.
"Проект стал победителем V всероссийского конкурса лучших природоохранных практик "Надежный партнер - экология" в номинации "Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия", - говорится в сообщении.
Получая диплом победителя, заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева отметила, что награда стала подтверждением того, что проводимая министерством работа ценится и приносит пользу. По ее словам, проект стал примером успешного диалога власти, бизнеса, науки и общества. Именно такая интеграция способствует реализации ключевых направлений национального проекта "Экология", добавила она.
Минэкологии Татарстана при поддержке компании "Сибур" приступило к реализации масштабного проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с января 2023 года. Поддержку также оказывает крупнейший в России центр по содержанию, реабилитации и разведению хищных птиц - центр "Холзан" в Свердловской области. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 миллиона рублей.
Главная цель проекта - возрождение популяции краснокнижного сокола-балобана в республике. Его реализация позволила увеличить популяцию редких видов соколообразных, накопить опыт для проведения последующих аналогичных проектов, а также дала предпосылки для возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана, последний раз гнездование которого было зафиксировано на территории республики в 1974 году.
Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, РФ и Республики Татарстан. Правительством РФ принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана.