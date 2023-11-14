https://ria.ru/20231114/proekt-1909469919.html

Проект возрождения популяции сокола в Татарстане победил в конкурсе

Проект возрождения популяции сокола в Татарстане победил в конкурсе - РИА Новости, 14.11.2023

Проект возрождения популяции сокола в Татарстане победил в конкурсе

Проект возрождения численности сокола-балобана министерства экологии и природных ресурсов Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса "Надежный партнер... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:09

2023-11-14T21:09

2023-11-14T21:09

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

сибур холдинг

международный союз охраны природы

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КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Проект возрождения численности сокола-балобана министерства экологии и природных ресурсов Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса "Надежный партнер - экология", сообщает минэкологии республики. "Проект стал победителем V всероссийского конкурса лучших природоохранных практик "Надежный партнер - экология" в номинации "Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия", - говорится в сообщении. Получая диплом победителя, заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева отметила, что награда стала подтверждением того, что проводимая министерством работа ценится и приносит пользу. По ее словам, проект стал примером успешного диалога власти, бизнеса, науки и общества. Именно такая интеграция способствует реализации ключевых направлений национального проекта "Экология", добавила она. Минэкологии Татарстана при поддержке компании "Сибур" приступило к реализации масштабного проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с января 2023 года. Поддержку также оказывает крупнейший в России центр по содержанию, реабилитации и разведению хищных птиц - центр "Холзан" в Свердловской области. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 миллиона рублей. Главная цель проекта - возрождение популяции краснокнижного сокола-балобана в республике. Его реализация позволила увеличить популяцию редких видов соколообразных, накопить опыт для проведения последующих аналогичных проектов, а также дала предпосылки для возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана, последний раз гнездование которого было зафиксировано на территории республики в 1974 году. Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, РФ и Республики Татарстан. Правительством РФ принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана.

https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907416555.html

https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html

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россия, республика татарстан (татарстан), сибур холдинг, международный союз охраны природы