https://ria.ru/20231114/pozitsii-1909384345.html
Армия Мали заявила, что заняла позиции в городе Кидаль
Армия Мали заявила, что заняла позиции в городе Кидаль - РИА Новости, 14.11.2023
Армия Мали заявила, что заняла позиции в городе Кидаль
Армия Мали заявила, что заняла позиции в северном городе Кидаль, находившимся под контролем сепаратистов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:16
2023-11-14T15:16
2023-11-14T16:05
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армия Мали заявила, что заняла позиции в северном городе Кидаль, находившимся под контролем сепаратистов.В окрестностях Кидаля находится база, которую в конце октября покинула миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). После этого база перешла в руки группировки "Постоянная стратегическая структура" (CSP). Армия пыталась вернуть лагерь и город под свой контроль."Глава генерального штаба вооруженных сил Мали информирует национальную и международную общественность о том, что во вторник, 14 ноября, малийская армия заняла позиции в городе Кидаль", - говорится в коммюнике малийских военных.Командование призывает местное население к спокойствию и объявляет о продолжении операции по обеспечению безопасности в регионе."Постоянная стратегическая структура" (Cadre stratégique permanent, CSP) образована в мае 2021 года и объединяет политические и военные движения севера Мали, в том числе альянс повстанцев-туарегов "Координация движений Азавада" (CMA), которая стремится создать независимое государство Азавад на севере страны.
https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html
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в мире, мали, кидаль, азавад
В мире, Мали, Кидаль, Азавад
Армия Мали заявила, что заняла позиции в городе Кидаль
Армия Мали заявила, что заняла позиции в городе Кидаль