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Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.11.2023

Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки отбили одну атаку на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 60 военных и пять единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:05

2023-11-14T14:05

2023-11-14T14:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили одну атаку на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 60 военных и пять единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного в ДНР."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика