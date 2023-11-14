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Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.11.2023
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки отбили одну атаку на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 60 военных и пять единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:05
2023-11-14T14:05
2023-11-14T14:13
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили одну атаку на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 60 военных и пять единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного в ДНР."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили одну атаку на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 60 военных и пять единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского
и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного в ДНР
.
"Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине