https://ria.ru/20231114/postradavshie-1909417372.html

Пострадавших при обстреле Донецка военкоров "Известий" выписали из больницы

Пострадавших при обстреле Донецка военкоров "Известий" выписали из больницы - РИА Новости, 14.11.2023

Пострадавших при обстреле Донецка военкоров "Известий" выписали из больницы

Военных корреспондентов "Известий" Евгения Быковского и Алексея Полторанина, пострадавших во время работы в Донецке, выписали из московской больницы, сообщило... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:18

2023-11-14T17:18

2023-11-14T17:18

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МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Военных корреспондентов "Известий" Евгения Быковского и Алексея Полторанина, пострадавших во время работы в Донецке, выписали из московской больницы, сообщило издание. В конце октября "Известия" сообщили, что их корреспонденты пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они были доставлены в больницу. Позднее Полторанина и Быковского доставили на лечение в Москву. "Осколки остались навсегда, что в руке, что в ноге. Донецкие врачи сказали, что, скорее всего, оперировать не будут, мнения сошлись с московскими врачами, потому что иначе будет серьезный урон организму, если достать", - сказал Полторанин на видео, которое размещено в Telegram-канале издания. Быковский признался, что ему "как-то необычно еще ходить". "Главное, что руки и ноги целы. Все что надо было зашили, все, что смогли достать – достали. Что не смогли, на всю жизнь оставшуюся остается", - отметил он. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военные корреспонденты – герои, они рискуют своей жизнью, освещая события, рассказывая всему миру о том, что происходит на передовой, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, москва, здоровье - общество, дмитрий песков, запорожская область, общество