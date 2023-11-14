https://ria.ru/20231114/posol-1909298157.html
Путин сменил посла в Камеруне
Путин сменил посла в Камеруне - РИА Новости, 14.11.2023
Путин сменил посла в Камеруне
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:27
2023-11-14T10:27
2023-11-14T10:48
политика
камерун
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в документе.Ранее эту должность занимал Анатолий Башкин, опубликован указ о его освобождении с должности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камерун, россия, владимир путин
Политика, Камерун, Россия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Камеруне
Путин подписал указ о назначении послом РФ в Камеруне Георгия Тодуа