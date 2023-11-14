https://ria.ru/20231114/posol-1909298157.html

Путин сменил посла в Камеруне

Путин сменил посла в Камеруне - РИА Новости, 14.11.2023

Путин сменил посла в Камеруне

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:27

2023-11-14T10:27

2023-11-14T10:48

политика

камерун

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в документе.Ранее эту должность занимал Анатолий Башкин, опубликован указ о его освобождении с должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, камерун, россия, владимир путин