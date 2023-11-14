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Путин сменил посла в Камеруне - РИА Новости, 14.11.2023
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10:27 14.11.2023 (обновлено: 10:48 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/posol-1909298157.html
Путин сменил посла в Камеруне
Путин сменил посла в Камеруне - РИА Новости, 14.11.2023
Путин сменил посла в Камеруне
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:27
2023-11-14T10:48
политика
камерун
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в документе.Ранее эту должность занимал Анатолий Башкин, опубликован указ о его освобождении с должности.
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политика, камерун, россия, владимир путин
Политика, Камерун, Россия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Камеруне

Путин подписал указ о назначении послом РФ в Камеруне Георгия Тодуа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун", - говорится в документе.
Ранее эту должность занимал Анатолий Башкин, опубликован указ о его освобождении с должности.
 
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