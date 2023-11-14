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Помпео войдет в совет директоров украинского мобильного оператора - РИА Новости, 14.11.2023
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20:02 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/pompeo-1909459583.html
Помпео войдет в совет директоров украинского мобильного оператора
Помпео войдет в совет директоров украинского мобильного оператора - РИА Новости, 14.11.2023
Помпео войдет в совет директоров украинского мобильного оператора
Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео станет независимым неисполнительным директором Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:02
2023-11-14T20:02
в мире
украина
сша
майк помпео
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео станет независимым неисполнительным директором Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар", сообщает во вторник оператор. "Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майк Помпео", - говорится в сообщении оператора, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что главой совета директоров оператора стал генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу. В группу указанного холдинга входит "Киевстар". Служба безопасности Украины 6 октября сообщала об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, сша, майк помпео
В мире, Украина, США, Майк Помпео
Помпео войдет в совет директоров украинского мобильного оператора

Помпео станет независимым неисполнительным директором совета директоров Киевстар

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео станет независимым неисполнительным директором Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар", сообщает во вторник оператор.
"Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майк Помпео", - говорится в сообщении оператора, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Уточняется, что главой совета директоров оператора стал генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу. В группу указанного холдинга входит "Киевстар".
Служба безопасности Украины 6 октября сообщала об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Также издание "Экономическая правда" сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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В миреУкраинаСШАМайк Помпео
 
 
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