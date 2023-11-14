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Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/politkovskaya-1909393021.html
Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации
Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации - РИА Новости, 14.11.2023
Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации
Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, освободился из колонии ради участия в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:47
2023-11-14T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
сергей хаджикурбанов
алексей михальчик
ситуация в днр и лнр
процесс по делу об убийстве анны политковской
приговор по делу политковской
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, освободился из колонии ради участия в специальной военной операции, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Алексей Михальчик. По его словам, он заключил контракт, после чего был помилован. "Затем он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений", - отметил защитник. Он напомнил, что Хаджикурбанов имеет большой боевой опыт и с самого начала процесса не признавал вину. Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за работу в поддержку "прав человека и свободы СМИ", застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
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происшествия, сергей хаджикурбанов, алексей михальчик, ситуация в днр и лнр, процесс по делу об убийстве анны политковской, приговор по делу политковской
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергей Хаджикурбанов, Алексей Михальчик, Ситуация в ДНР и ЛНР, Процесс по делу об убийстве Анны Политковской, Приговор по делу Политковской
Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации

Соучастника убийства Политковской помиловали, он воюет в зоне спецоперации

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЭкс-сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов
Экс-сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Экс-сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, освободился из колонии ради участия в специальной военной операции, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Алексей Михальчик.
По его словам, он заключил контракт, после чего был помилован. "Затем он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений", - отметил защитник. Он напомнил, что Хаджикурбанов имеет большой боевой опыт и с самого начала процесса не признавал вину.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за работу в поддержку "прав человека и свободы СМИ", застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергей ХаджикурбановАлексей МихальчикСитуация в ДНР и ЛНРПроцесс по делу об убийстве Анны ПолитковскойПриговор по делу Политковской
 
 
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