https://ria.ru/20231114/politkovskaya-1909393021.html

Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации

Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации - РИА Новости, 14.11.2023

Адвокат сообщил, что соучастник убийства Политковской воюет в спецоперации

Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, освободился из колонии ради участия в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:47

2023-11-14T15:47

2023-11-14T15:47

специальная военная операция на украине

происшествия

сергей хаджикурбанов

алексей михальчик

ситуация в днр и лнр

процесс по делу об убийстве анны политковской

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, освободился из колонии ради участия в специальной военной операции, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Алексей Михальчик. По его словам, он заключил контракт, после чего был помилован. "Затем он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений", - отметил защитник. Он напомнил, что Хаджикурбанов имеет большой боевой опыт и с самого начала процесса не признавал вину. Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за работу в поддержку "прав человека и свободы СМИ", застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.

https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сергей хаджикурбанов, алексей михальчик, ситуация в днр и лнр, процесс по делу об убийстве анны политковской, приговор по делу политковской