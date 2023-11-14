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Глава СПЧ выразил надежду на более справедливое мировое устройство
Глава СПЧ выразил надежду на более справедливое мировое устройство - РИА Новости, 14.11.2023
Глава СПЧ выразил надежду на более справедливое мировое устройство
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на создание более справедливого мирового устройства, а также... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:11
2023-11-14T16:11
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на создание более справедливого мирового устройства, а также заявил, что каждый народ имеет право на самостоятельное суверенное развитие. "Каждый народ имеет право на свое самостоятельное суверенное развитие. Отношение к миру в России такое. И такое отношение победит. Будет другое, надеюсь, более справедливое мировое устройство. Может, мы до него и не доживем, но это неизбежно", - сказал Фадеев в ходе проведения межвузовской конференции "Человек и ценности современного мира" на площадке российского центра науки и культуры в Каире. Помимо этого, глава СПЧ подчеркнул, что многообразие мира является залогом его более эффективного и справедливого развития. Фадеев также напомнил, что в декабре исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 года. "Ее создатели не предполагали, что документ превратится в оружие для вмешательства во внутренние дела стран. Это предательство тех идеалов, которые были заложены в декларации. Отмечая 75-летие, мы указываем на то, что не надо никому ничего навязывать", - отметил Фадеев.
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россия, каир (город), валерий фадеев, оон, в мире
Россия, Каир (город), Валерий Фадеев, ООН, В мире
Глава СПЧ выразил надежду на более справедливое мировое устройство
Глава СПЧ Фадеев напомнил о праве каждого народа на суверенное развитие
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на создание более справедливого мирового устройства, а также заявил, что каждый народ имеет право на самостоятельное суверенное развитие.
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"Каждый народ имеет право на свое самостоятельное суверенное развитие. Отношение к миру в России такое. И такое отношение победит. Будет другое, надеюсь, более справедливое мировое устройство. Может, мы до него и не доживем, но это неизбежно", - сказал Фадеев в ходе проведения межвузовской конференции "Человек и ценности современного мира" на площадке российского центра науки и культуры в Каире.
Помимо этого, глава СПЧ подчеркнул, что многообразие мира является залогом его более эффективного и справедливого развития. Фадеев также напомнил, что в декабре исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 года. "Ее создатели не предполагали, что документ превратится в оружие для вмешательства во внутренние дела стран. Это предательство тех идеалов, которые были заложены в декларации. Отмечая 75-летие, мы указываем на то, что не надо никому ничего навязывать", - отметил Фадеев.
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