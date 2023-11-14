https://ria.ru/20231114/pokhischenie-1909447004.html

В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале

В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале - РИА Новости, 14.11.2023

В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале

Мошенники, инсценировавшие похищение девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе и вымогавшие два миллиона рублей у ее родителей, предположительно,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:57

2023-11-14T18:57

2023-11-14T18:57

салехард

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Мошенники, инсценировавшие похищение девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе и вымогавшие два миллиона рублей у ее родителей, предположительно, выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины", – следует из сообщения. По данным ведомства, 10-летней школьнице из Салехарда 10 ноября поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился доктором и сказал, что ее мама попала в аварию и находится в больнице. При этом незнакомец вызвал через приложение такси и убедил девочку оставить телефон у подъезда, а самой сесть в машину и уехать в село Аксарка, которое находится в 50 километрах от Салехарда. Там, по словам афериста, ее должен был встретить отец. Затем, ограничив доступность ребенка для родителей, мошенники позвонили на телефон матери и сообщили ей, что дочь похищена и они вернут ее только за выкуп в размере двух миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию, местонахождение девочки было оперативно установлено, подчеркнули в управлении. Будучи неосведомленным о случившемся, таксист довез девочку до Аксарки, но не стал высаживать, а по ее просьбе стал дожидался вместе с ней появления отца. После того, как с водителем связались полицейские и объяснили ситуацию, он доставил ребенка в Салехард и передал родителям. Как ранее уточняла РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Елена Демьянова, мошенники звонили с нескольких номеров. Первый звонок был на домашний номер: на том конце провода женщина сказала, что она – мама, и она попала в аварию, а после передала телефон мужчине, который якобы и был врачом. По словам представителя СК, в этом деле таксист проходит как свидетель.

https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html

https://ria.ru/20230903/podozrevaemye-1893955454.html

салехард

украина

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

салехард, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)