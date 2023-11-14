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В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале - РИА Новости, 14.11.2023
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18:57 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/pokhischenie-1909447004.html
В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале
В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале - РИА Новости, 14.11.2023
В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале
Мошенники, инсценировавшие похищение девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе и вымогавшие два миллиона рублей у ее родителей, предположительно,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:57
2023-11-14T18:57
салехард
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Мошенники, инсценировавшие похищение девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе и вымогавшие два миллиона рублей у ее родителей, предположительно, выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины", – следует из сообщения. По данным ведомства, 10-летней школьнице из Салехарда 10 ноября поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился доктором и сказал, что ее мама попала в аварию и находится в больнице. При этом незнакомец вызвал через приложение такси и убедил девочку оставить телефон у подъезда, а самой сесть в машину и уехать в село Аксарка, которое находится в 50 километрах от Салехарда. Там, по словам афериста, ее должен был встретить отец. Затем, ограничив доступность ребенка для родителей, мошенники позвонили на телефон матери и сообщили ей, что дочь похищена и они вернут ее только за выкуп в размере двух миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию, местонахождение девочки было оперативно установлено, подчеркнули в управлении. Будучи неосведомленным о случившемся, таксист довез девочку до Аксарки, но не стал высаживать, а по ее просьбе стал дожидался вместе с ней появления отца. После того, как с водителем связались полицейские и объяснили ситуацию, он доставил ребенка в Салехард и передал родителям. Как ранее уточняла РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Елена Демьянова, мошенники звонили с нескольких номеров. Первый звонок был на домашний номер: на том конце провода женщина сказала, что она – мама, и она попала в аварию, а после передала телефон мужчине, который якобы и был врачом. По словам представителя СК, в этом деле таксист проходит как свидетель.
https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html
https://ria.ru/20230903/podozrevaemye-1893955454.html
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салехард, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Салехард, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
В СК раскрыли новые подробности по инсценировке похищения ребенка на Ямале

СК: инсценировавшие похищение девочки на Ямале мошенники могли звонить с Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Мошенники, инсценировавшие похищение девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе и вымогавшие два миллиона рублей у ее родителей, предположительно, выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которых определяется на территории Украины", – следует из сообщения.
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По данным ведомства, 10-летней школьнице из Салехарда 10 ноября поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился доктором и сказал, что ее мама попала в аварию и находится в больнице. При этом незнакомец вызвал через приложение такси и убедил девочку оставить телефон у подъезда, а самой сесть в машину и уехать в село Аксарка, которое находится в 50 километрах от Салехарда. Там, по словам афериста, ее должен был встретить отец.
Затем, ограничив доступность ребенка для родителей, мошенники позвонили на телефон матери и сообщили ей, что дочь похищена и они вернут ее только за выкуп в размере двух миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию, местонахождение девочки было оперативно установлено, подчеркнули в управлении.
Будучи неосведомленным о случившемся, таксист довез девочку до Аксарки, но не стал высаживать, а по ее просьбе стал дожидался вместе с ней появления отца. После того, как с водителем связались полицейские и объяснили ситуацию, он доставил ребенка в Салехард и передал родителям.
Как ранее уточняла РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Елена Демьянова, мошенники звонили с нескольких номеров. Первый звонок был на домашний номер: на том конце провода женщина сказала, что она – мама, и она попала в аварию, а после передала телефон мужчине, который якобы и был врачом. По словам представителя СК, в этом деле таксист проходит как свидетель.
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СалехардПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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