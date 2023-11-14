https://ria.ru/20231114/pogoda-1909280954.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:10
2023-11-14T08:10
2023-11-14T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_0:273:3103:2019_1920x0_80_0_0_7ac55c906fca834754e239305e852a13.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на юг Архангельской области. "В Москве облачно, небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в Москве плюс 3-5 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_a84fcd3fea317749fc1094a6d39e0fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник