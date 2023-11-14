https://ria.ru/20231114/pogoda-1909280954.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.11.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:10

2023-11-14T08:10

2023-11-14T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на юг Архангельской области. "В Москве облачно, небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в Москве плюс 3-5 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"