Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/pogoda-1909280954.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.11.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:10
2023-11-14T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_0:273:3103:2019_1920x0_80_0_0_7ac55c906fca834754e239305e852a13.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на юг Архангельской области. "В Москве облачно, небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в Москве плюс 3-5 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_a84fcd3fea317749fc1094a6d39e0fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Небольшие дожди с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на юг Архангельской области.
"В Москве облачно, небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в Москве плюс 3-5 градусов, в Подмосковье 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима
12 ноября, 14:37
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала