Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:12 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/pavilon-1909382553.html
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:12
2023-11-14T15:12
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий мезенцев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909381889_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_7d8f7ea0d63cb0f01949d8a26bf91f29.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости. Мезенцева сопровождал его заместитель Елена Богдан, а также делегация постоянного комитета Союзного государства. Начальник отдела экскурсионной деятельности показал госсекретарю залы павильона, посвященные проектам атомной сферы времен СССР и современной атомной промышленности. Мезенцев также осмотрел стенды всех российских регионов, павильон VK, Минпромторга под названием "Сделано нами", а также музей Гаража особого назначения ФСО России. "Набор экспонатов и павильонов подтверждает, что Россия открыта к миру и подтверждает готовность ведения диалога со всеми, кто готов поддерживать нашу политику, кто желает нам добра и готов выстраивать с Россией взаимовыгодные, партнерские и равноправные отношения", - сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909381889_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_29bd645a77f62ffd2c49fdc0dfb4b4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, дмитрий мезенцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Мезенцев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"

Госсекретарь СГ Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Мезенцева сопровождал его заместитель Елена Богдан, а также делегация постоянного комитета Союзного государства. Начальник отдела экскурсионной деятельности показал госсекретарю залы павильона, посвященные проектам атомной сферы времен СССР и современной атомной промышленности.
Международная выставка-форум Россия
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о подарке миллионному посетителю
9 ноября, 13:58
Мезенцев также осмотрел стенды всех российских регионов, павильон VK, Минпромторга под названием "Сделано нами", а также музей Гаража особого назначения ФСО России.
"Набор экспонатов и павильонов подтверждает, что Россия открыта к миру и подтверждает готовность ведения диалога со всеми, кто готов поддерживать нашу политику, кто желает нам добра и готов выстраивать с Россией взаимовыгодные, партнерские и равноправные отношения", - сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
Универмаг с продукцией регионов на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
На выставке "Россия" продают вазу за полтора миллиона рублей
9 ноября, 14:41
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий МезенцевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала