https://ria.ru/20231114/pavilon-1909382553.html
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:12
2023-11-14T15:12
2023-11-14T15:12
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий мезенцев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости. Мезенцева сопровождал его заместитель Елена Богдан, а также делегация постоянного комитета Союзного государства. Начальник отдела экскурсионной деятельности показал госсекретарю залы павильона, посвященные проектам атомной сферы времен СССР и современной атомной промышленности. Мезенцев также осмотрел стенды всех российских регионов, павильон VK, Минпромторга под названием "Сделано нами", а также музей Гаража особого назначения ФСО России. "Набор экспонатов и павильонов подтверждает, что Россия открыта к миру и подтверждает готовность ведения диалога со всеми, кто готов поддерживать нашу политику, кто желает нам добра и готов выстраивать с Россией взаимовыгодные, партнерские и равноправные отношения", - сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
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выставка-форум "россия", россия, дмитрий мезенцев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Мезенцев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
Госсекретарь СГ Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев осмотрел павильон "Атом" на выставке "Россия", передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Мезенцева сопровождал его заместитель Елена Богдан, а также делегация постоянного комитета Союзного государства. Начальник отдела экскурсионной деятельности показал госсекретарю залы павильона, посвященные проектам атомной сферы времен СССР и современной атомной промышленности.
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Мезенцев также осмотрел стенды всех российских регионов, павильон VK, Минпромторга
под названием "Сделано нами", а также музей Гаража особого назначения ФСО России
.
"Набор экспонатов и павильонов подтверждает, что Россия открыта к миру и подтверждает готовность ведения диалога со всеми, кто готов поддерживать нашу политику, кто желает нам добра и готов выстраивать с Россией взаимовыгодные, партнерские и равноправные отношения", - сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, она продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
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