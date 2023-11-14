Рейтинг@Mail.ru
Красный Полумесяц заявил о гибели 32 пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 14.11.2023 (обновлено: 14:16 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/patsienty-1909357419.html
Красный Полумесяц заявил о гибели 32 пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе
Красный Полумесяц заявил о гибели 32 пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 14.11.2023
Красный Полумесяц заявил о гибели 32 пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе
Тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:46
2023-11-14T14:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg
ТУНИС, 14 ноя - РИА Новости. Тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителя палестинского Красного Полумесяца."Тридцать два пациента больницы "аш-Шифа" погибли из-за отключения электричества", - сообщила представитель организации телеканалу.Ранее минздрав палестинского анклава сообщал о том, что больницы в секторе Газа могут прекратить свою работу из-за нехватки топлива для генераторов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9397e4e0393badd4179233796c33a690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, красный полумесяц
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС, Красный полумесяц
Красный Полумесяц заявил о гибели 32 пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе

Красный Полумесяц: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа погибли 32 пациента

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля
Разрушенные в результате авиаударов Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 14 ноя - РИА Новости. Тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителя палестинского Красного Полумесяца.
"Тридцать два пациента больницы "аш-Шифа" погибли из-за отключения электричества", - сообщила представитель организации телеканалу.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
Ранее минздрав палестинского анклава сообщал о том, что больницы в секторе Газа могут прекратить свою работу из-за нехватки топлива для генераторов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАСКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала