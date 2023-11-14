https://ria.ru/20231114/park_imeni_tolstogo-1909423954.html

Парк в Химках вошел в число самых посещаемых в Подмосковье за неделю

Парк в Химках вошел в число самых посещаемых в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 14.11.2023

Парк в Химках вошел в число самых посещаемых в Подмосковье за неделю

Парк имени Толстого в Химках занял вторую строчку рейтинга самых популярных зон отдыха Московской области на прошлой неделе, рейтинг составили в региональном... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:44

2023-11-14T17:44

2023-11-14T17:44

химки

московская область (подмосковье)

парки

общество

отдых

реконструкция

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Парк имени Толстого в Химках занял вторую строчку рейтинга самых популярных зон отдыха Московской области на прошлой неделе, рейтинг составили в региональном министерстве благоустройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Согласно данным исследования, с 6 по 12 ноября химкинский парк посетили более 30 тысяч человек. "Парк Толстого - центральный в Химках и традиционно самый посещаемый среди наших жителей. Этой осенью мы завершили первый этап его благоустройства: в парке новая аллея, дорожки, скамейки, установлено колесо обозрения, обустроены детские и спортивные площадки, а также скейт-парк", - отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. В рамках первого этапа реконструкции в парке Толстого обновили 12 гектаров: комплексно обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили новую детскую площадку, скалодром, веревочный парк и новое металлическое ограждение по периметру зоны отдыха. Кроме того, весной запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой, а летом открыли новое колесо обозрения высотой 50 метров. Аттракцион стал одним из самых высоких в Подмосковье. Во вторую волну реконструкции модернизируют смотровую площадку с ударопрочным ограждением из стекла, на склонах у пляжа обустроят два металлических пандуса для людей с ограниченными возможностями здоровья и большую лестницу. На самом пляже появится зона тихого отдыха с деревянным настилом, гамаками, вращающимися стульями и большими качелями, а также волейбольная и воркаут-площадки, душевые кабины и раздевалки. Специально для юных посетителей построят площадку для игры с песком и водой. Важно, что по всей территории парка установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион". В Химках к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров. В том числе, в рамках проекта губернатора "Парки в лесу" облагородят самую большую зеленую зону округа - Химкинский лесопарк, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231111/proekt-1908910519.html

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химки, московская область (подмосковье), парки, общество, отдых, реконструкция