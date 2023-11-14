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"Потребуются годы". В США забили тревогу из-за отставания Запада от России

"Потребуются годы". В США забили тревогу из-за отставания Запада от России - РИА Новости, 14.11.2023

"Потребуются годы". В США забили тревогу из-за отставания Запада от России

Россия значительно превосходит Запад по производству боеприпасов и военной техники, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T02:50

2023-11-14T02:50

2023-11-14T02:51

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия значительно превосходит Запад по производству боеприпасов и военной техники, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить", — сказал эксперт.По его мнению, западным странам необходимо прибегнуть к значительным реформам, чтобы нарастить военно-промышленное производство."Им придется изменить всю систему, работу экономики и военной промышленности. Полагаю, что потребовалась бы частичная национализация ВПК. Кроме того, нужны огромные инвестиции в образование для обучения кадров, необходимых для значительного расширения любого типа промышленного производства, включая военно-промышленное", — отметил Берлетик.Как указал аналитик, это задачи, на выполнение которых "потребуются годы".Москва много раз указывала на отсутствие агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20231114/avianosets-1909265415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, вооруженные силы сша, нато, сша, европа