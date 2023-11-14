"Потребуются годы". В США забили тревогу из-за отставания Запада от России
Экс-морпех Берлетик: Запад отстает от России в производстве снарядов и техники
© AP Photo / Matt RourkeЗавод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия значительно превосходит Запад по производству боеприпасов и военной техники, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
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"Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить", — сказал эксперт.
По его мнению, западным странам необходимо прибегнуть к значительным реформам, чтобы нарастить военно-промышленное производство.
"Им придется изменить всю систему, работу экономики и военной промышленности. Полагаю, что потребовалась бы частичная национализация ВПК. Кроме того, нужны огромные инвестиции в образование для обучения кадров, необходимых для значительного расширения любого типа промышленного производства, включая военно-промышленное", — отметил Берлетик.
Как указал аналитик, это задачи, на выполнение которых "потребуются годы".
Москва много раз указывала на отсутствие агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.