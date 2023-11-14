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Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе - РИА Новости, 14.11.2023
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19:54 14.11.2023 (обновлено: 21:31 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/oruzhie-1909457670.html
Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе
Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе - РИА Новости, 14.11.2023
Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе
США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:54
2023-11-14T21:31
украина
йемен
мария захарова
нато
оон
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дмитрий полянский
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.&quot;Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия&quot;, — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.Москва неоднократно объясняла, почему подобные действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, включая 2216-ю, но и с нормами международного права, указал дипломат."Особо циничными выглядят действия США — в частности, попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима", — пояснил Полянский. В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского производства. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.Как сообщило в начале октября Центральное командование ВС США, Вашингтон передал Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Речь шла о боеприпасах, предназначавшихся движения хуситов в Йемене. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что резолюция Совета Безопасности ООН содержит призыв к государствам проводить досмотр всех грузов, следующих в Йемен, если имеются разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные к поставке предметы. По ее словам, подобные инспекции ограничены территорией самих стран, включая морские порты и аэропорты.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907328042.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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украина, йемен, мария захарова, нато, оон, в мире, дмитрий полянский, сша
Украина, Йемен, Мария Захарова, НАТО, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, США
Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

Полянский: США столкнутся с последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 ноя — РИА Новости. США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«

"Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия", — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Москва неоднократно объясняла, почему подобные действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, включая 2216-ю, но и с нормами международного права, указал дипломат.
"Особо циничными выглядят действия США — в частности, попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима", — пояснил Полянский.
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В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского производства. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
Как сообщило в начале октября Центральное командование ВС США, Вашингтон передал Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Речь шла о боеприпасах, предназначавшихся движения хуситов в Йемене.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что резолюция Совета Безопасности ООН содержит призыв к государствам проводить досмотр всех грузов, следующих в Йемен, если имеются разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные к поставке предметы. По ее словам, подобные инспекции ограничены территорией самих стран, включая морские порты и аэропорты.
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