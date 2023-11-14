https://ria.ru/20231114/oruzhie-1909457670.html

Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе - РИА Новости, 14.11.2023

Полянский пригрозил США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:54

2023-11-14T19:54

2023-11-14T21:31

украина

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ООН, 14 ноя — РИА Новости. США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия", — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.Москва неоднократно объясняла, почему подобные действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, включая 2216-ю, но и с нормами международного права, указал дипломат."Особо циничными выглядят действия США — в частности, попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима", — пояснил Полянский. В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского производства. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.Как сообщило в начале октября Центральное командование ВС США, Вашингтон передал Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Речь шла о боеприпасах, предназначавшихся движения хуситов в Йемене. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что резолюция Совета Безопасности ООН содержит призыв к государствам проводить досмотр всех грузов, следующих в Йемен, если имеются разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные к поставке предметы. По ее словам, подобные инспекции ограничены территорией самих стран, включая морские порты и аэропорты.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907328042.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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йемен

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украина, йемен, мария захарова, нато, оон, в мире, дмитрий полянский, сша