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Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:00 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html
Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья
Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья
В Московской области с начала текущего года врачи провели более 1,7 миллиона телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:00
2023-11-14T20:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
здоровье - общество
светлана стригункова
телемедицина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года врачи провели более 1,7 миллиона телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье для удобства жителей организована возможность получения телемедицинских консультаций. С целью повторной консультации со специалистом по различным вопросам не нужно посещать поликлинику, сделать это можно с помощью интернета. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что внедрение современных технологий в сферу здравоохранения позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов и сделать их наиболее доступными. "Сейчас благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1,7 миллиона телемедицинских консультаций", – сказала Стригункова. Как отметили в пресс-службе, получение телемедицинской консультации возможно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно на портале "Здравоохранение", по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), врачи, здоровье - общество, светлана стригункова , телемедицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи, Здоровье - Общество, Светлана Стригункова , Телемедицина

Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Врач во время телемедицинской консультации в Подмосковье
Врач во время телемедицинской консультации в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Врач во время телемедицинской консультации в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года врачи провели более 1,7 миллиона телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье для удобства жителей организована возможность получения телемедицинских консультаций. С целью повторной консультации со специалистом по различным вопросам не нужно посещать поликлинику, сделать это можно с помощью интернета.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что внедрение современных технологий в сферу здравоохранения позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов и сделать их наиболее доступными.
"Сейчас благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1,7 миллиона телемедицинских консультаций", – сказала Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, получение телемедицинской консультации возможно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно на портале "Здравоохранение", по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачиЗдоровье - ОбществоСветлана СтригунковаТелемедицина
 
 
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