https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии - РИА Новости, 14.11.2023
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии
Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:29
2023-11-14T13:29
2023-11-14T13:29
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
рак
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Ситуация в онкологии значительно изменилась за последние годы благодаря вниманию со стороны государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Однако министр подчеркнул, что рак остается одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний. "Важны дальнейшее развитие науки, отдельных современных и перспективных технологических направлений", - отметил глава министерства.
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, рак
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Рак
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии
Мурашко: ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря инвестициям
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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"Ситуация в онкологии значительно изменилась за последние годы благодаря вниманию со стороны государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве.
Однако министр подчеркнул, что рак остается одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний.
"Важны дальнейшее развитие науки, отдельных современных и перспективных технологических направлений", - отметил глава министерства.
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