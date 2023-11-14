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Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии - РИА Новости, 14.11.2023
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13:29 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии - РИА Новости, 14.11.2023
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии
Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:29
2023-11-14T13:29
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
рак
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Ситуация в онкологии значительно изменилась за последние годы благодаря вниманию со стороны государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Однако министр подчеркнул, что рак остается одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний. "Важны дальнейшее развитие науки, отдельных современных и перспективных технологических направлений", - отметил глава министерства.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, рак
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Рак
Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии

Мурашко: ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря инвестициям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРобот-хирург-онколог нового поколения Da Vinci Xi (IS4000) ассистирует хирургам на операции
Робот-хирург-онколог нового поколения Da Vinci Xi (IS4000) ассистирует хирургам на операции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Робот-хирург-онколог нового поколения Da Vinci Xi (IS4000) ассистирует хирургам на операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Ситуация в онкологии значительно изменилась за последние годы благодаря вниманию со стороны государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве.
Однако министр подчеркнул, что рак остается одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний.
"Важны дальнейшее развитие науки, отдельных современных и перспективных технологических направлений", - отметил глава министерства.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоРак
 
 
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