https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html

Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии

Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии - РИА Новости, 14.11.2023

Мурашко рассказал, как изменилась ситуация в онкологии

Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:29

2023-11-14T13:29

2023-11-14T13:29

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

рак

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ситуация в онкологии изменилась за последние годы благодаря вниманию государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Ситуация в онкологии значительно изменилась за последние годы благодаря вниманию со стороны государства, инвестициям в инфраструктуру и технологии", - сказал Мурашко в своем видеообращении к участникам XXVII Российского онкологического конгресса, который проходит в Москве. Однако министр подчеркнул, что рак остается одним из наиболее серьезных и распространенных заболеваний. "Важны дальнейшее развитие науки, отдельных современных и перспективных технологических направлений", - отметил глава министерства.

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, рак