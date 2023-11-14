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ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.11.2023
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T00:36
2023-11-14T00:36
2023-11-14T00:36
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На старобешевском один обстрел из ударного БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 118 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Колоски. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 24 обстрела.
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР