https://ria.ru/20231114/obstrely-1909263026.html

ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.11.2023

ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:36

2023-11-14T00:36

2023-11-14T00:36

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 118 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На старобешевском один обстрел из ударного БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 118 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Колоски. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 24 обстрела.

https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия