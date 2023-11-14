https://ria.ru/20231114/obstrel-1909451335.html
Израиль заявил о двух пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива
Израиль заявил о двух пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 14.11.2023
Израиль заявил о двух пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива
По меньшей мере два человека пострадали в результате ракетного удара военного крыла палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву, сообщает газета Times of Israel... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:10
2023-11-14T19:10
2023-11-14T19:18
израиль
в мире
тель-авив
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате ракетного удара военного крыла палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на скорую помощь Израиля (MDA). Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву. "Она (MDA) оказывает помощь мужчине старше 20 лет, который серьезно пострадал от шрапнели, и женщине 43 лет, которая получила легкие ранения", - говорится в сообщении издания. Неясно, пострадали ли люди непосредственно от ракетного удара или от перехвата ракеты системой ПРО "Железный купол". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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израиль, в мире, тель-авив, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Тель-Авив, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о двух пострадавших при ракетном обстреле Тель-Авива
Израиль: при ракетном обстреле Тель-Авива ХАМАС пострадали два человека
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере два человека пострадали в результате ракетного удара военного крыла палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву, сообщает газета Times of Israel
со ссылкой на скорую помощь Израиля (MDA).
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву.
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"Она (MDA) оказывает помощь мужчине старше 20 лет, который серьезно пострадал от шрапнели, и женщине 43 лет, которая получила легкие ранения", - говорится в сообщении издания.
Неясно, пострадали ли люди непосредственно от ракетного удара или от перехвата ракеты системой ПРО "Железный купол".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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