Рейтинг@Mail.ru
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/obstrel-1909441206.html
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу
Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:30
2023-11-14T18:30
дейр-эз-зор (мухафаза)
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу, сообщила во вторник сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на своего корреспондента. "Несколько ракетных снарядов упали в районе месторождения "Конико" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы оккупационные американские войска", - передает радиостанция. По данным корреспондента, район после инцидента патрулируют американские ВВС. Ранее во вторник "Силы исламского сопротивления Ирака" заявили, что после полуночи атаковали с помощью беспилотников две американские базы в районах Green Village и нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее эти базы уже подверглись обстрелам, ответственность за которые взяли на себя иракские группировки. В понедельник американский военный чиновник сообщил, что американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии, подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа. Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5eb8d9877c190242b93864a6af40959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, в мире
Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, В мире
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу

Sham: в районе дислокации военных США в Сирии упали несколько ракетных снарядов

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу, сообщила во вторник сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на своего корреспондента.
"Несколько ракетных снарядов упали в районе месторождения "Конико" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы оккупационные американские войска", - передает радиостанция.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
По данным корреспондента, район после инцидента патрулируют американские ВВС.
Ранее во вторник "Силы исламского сопротивления Ирака" заявили, что после полуночи атаковали с помощью беспилотников две американские базы в районах Green Village и нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее эти базы уже подверглись обстрелам, ответственность за которые взяли на себя иракские группировки.
В понедельник американский военный чиновник сообщил, что американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии, подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа. Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии
28 августа, 15:50
 
Дейр-эз-Зор (мухафаза)Вооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала