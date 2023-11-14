https://ria.ru/20231114/obstrel-1909441206.html

СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу

СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу

Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:30

2023-11-14T18:30

2023-11-14T18:30

дейр-эз-зор (мухафаза)

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

в мире

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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу, сообщила во вторник сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на своего корреспондента. "Несколько ракетных снарядов упали в районе месторождения "Конико" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы оккупационные американские войска", - передает радиостанция. По данным корреспондента, район после инцидента патрулируют американские ВВС. Ранее во вторник "Силы исламского сопротивления Ирака" заявили, что после полуночи атаковали с помощью беспилотников две американские базы в районах Green Village и нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее эти базы уже подверглись обстрелам, ответственность за которые взяли на себя иракские группировки. В понедельник американский военный чиновник сообщил, что американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии, подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа. Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

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дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, в мире