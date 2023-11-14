https://ria.ru/20231114/obstrel-1909441206.html
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу
Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:30
2023-11-14T18:30
2023-11-14T18:30
дейр-эз-зор (мухафаза)
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу, сообщила во вторник сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на своего корреспондента. "Несколько ракетных снарядов упали в районе месторождения "Конико" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы оккупационные американские войска", - передает радиостанция. По данным корреспондента, район после инцидента патрулируют американские ВВС. Ранее во вторник "Силы исламского сопротивления Ирака" заявили, что после полуночи атаковали с помощью беспилотников две американские базы в районах Green Village и нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее эти базы уже подверглись обстрелам, ответственность за которые взяли на себя иракские группировки. В понедельник американский военный чиновник сообщил, что американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии, подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа. Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5eb8d9877c190242b93864a6af40959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, в мире
Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, В мире
СМИ: район американской базы в Сирии подвергся ракетному обстрелу
Sham: в районе дислокации военных США в Сирии упали несколько ракетных снарядов
КАИР, 14 ноя - РИА Новости.
Район нефтяного месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расположена американская военная база, подвергся ракетному обстрелу, сообщила во вторник сирийская радиостанция Sham FM
со ссылкой на своего корреспондента.
"Несколько ракетных снарядов упали в районе месторождения "Конико" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы оккупационные американские войска", - передает радиостанция.
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
По данным корреспондента, район после инцидента патрулируют американские ВВС.
Ранее во вторник "Силы исламского сопротивления Ирака" заявили, что после полуночи атаковали с помощью беспилотников две американские базы в районах Green Village и нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее эти базы уже подверглись обстрелам, ответственность за которые взяли на себя иракские группировки.
В понедельник американский военный чиновник сообщил, что американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии, подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа. Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон.
Вооруженные силы США
незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск
неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии