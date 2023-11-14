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Под Красноярском нашли обломки самолета "Дуглас" времен ВОВ - РИА Новости, 14.11.2023
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13:39 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/oblomki-1909355226.html
Под Красноярском нашли обломки самолета "Дуглас" времен ВОВ
Под Красноярском нашли обломки самолета "Дуглас" времен ВОВ - РИА Новости, 14.11.2023
Под Красноярском нашли обломки самолета "Дуглас" времен ВОВ
Красноярские поисковики обнаружили фрагмент самолета "Дуглас А-20G", разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:39
2023-11-14T13:39
россия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Красноярские поисковики обнаружили фрагмент самолета "Дуглас А-20G", разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы АЛСИБа, сообшает краевое отделение Русского географического общества (РГО). "В районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков под руководством руководителя комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александра Матвеева обнаружила фрагмент самолета "Дуглас А-20G" времен Алсиба. Находка - часть внутренней стенки кабины пилота с прекрасно сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя "Дуглас" и военной приемки армии США", - говорится в сообщении. По данным РГО, обломки были найдены поисковиками во время очередной экспедиции на место катастрофы самолета А-20G лейтенанта Михаила Ермолова. Поисковые работы на месте падения его самолета проводятся различными командами с 2013 года. Главная задача поисков - обнаружение могилы летчика, который, согласно архивным данным, был похоронен на месте катастрофы в июле 1943 года. Летчик участвовал в перегонке на фронт бомбардировщиков, передаваемых в СССР из США по Красноярской воздушной трассе "Алсиб". Командир звена лейтенант Ермолов погиб 27 июля 1943 года при катастрофе самолета А-20G "Бостон" в районе станции Зеледеево, столкнувшись с лесным массивом, при потере ориентировки в сложных метеоусловиях полного отсутствия видимости. Отмечается, что за время поисков на месте падения самолета участники экспедиций неоднократно обнаруживали фрагменты конструкции и вооружения самолета А-20G. Фактически, в настоящее время на поверхности отсутствуют крупные фрагменты, все обломки находятся под землей.
https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html
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россия, красноярский край, красноярск
Россия, Красноярский край, Красноярск
Под Красноярском нашли обломки самолета "Дуглас" времен ВОВ

Красноярские поисковики обнаружили фрагмент самолета "Дуглас А-20G" времен ВОВ

© Фото : ККО РГО/TelegramФрагмент самолета "Дуглас А-20G", разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы АЛСИБа, найденный красноярскими поисковиками
Фрагмент самолета Дуглас А-20G, разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы АЛСИБа, найденный красноярскими поисковиками - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : ККО РГО/Telegram
Фрагмент самолета "Дуглас А-20G", разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы АЛСИБа, найденный красноярскими поисковиками
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Красноярские поисковики обнаружили фрагмент самолета "Дуглас А-20G", разбившегося под Красноярском во время Великой Отечественной войны на маршруте трассы АЛСИБа, сообшает краевое отделение Русского географического общества (РГО).
"В районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков под руководством руководителя комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александра Матвеева обнаружила фрагмент самолета "Дуглас А-20G" времен Алсиба. Находка - часть внутренней стенки кабины пилота с прекрасно сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя "Дуглас" и военной приемки армии США", - говорится в сообщении.
По данным РГО, обломки были найдены поисковиками во время очередной экспедиции на место катастрофы самолета А-20G лейтенанта Михаила Ермолова. Поисковые работы на месте падения его самолета проводятся различными командами с 2013 года.
Главная задача поисков - обнаружение могилы летчика, который, согласно архивным данным, был похоронен на месте катастрофы в июле 1943 года. Летчик участвовал в перегонке на фронт бомбардировщиков, передаваемых в СССР из США по Красноярской воздушной трассе "Алсиб". Командир звена лейтенант Ермолов погиб 27 июля 1943 года при катастрофе самолета А-20G "Бостон" в районе станции Зеледеево, столкнувшись с лесным массивом, при потере ориентировки в сложных метеоусловиях полного отсутствия видимости.
Отмечается, что за время поисков на месте падения самолета участники экспедиций неоднократно обнаруживали фрагменты конструкции и вооружения самолета А-20G. Фактически, в настоящее время на поверхности отсутствуют крупные фрагменты, все обломки находятся под землей.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны
19 ноября 2022, 15:52
 
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