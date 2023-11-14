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На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную - РИА Новости, 14.11.2023
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16:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/napadenie-1909407475.html
На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную
На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную - РИА Новости, 14.11.2023
На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную
Жителя Туапсе, напавшего с ножом на загоравшую возлюбленную, возвращения которой с Ямала он ждал год, будут судить за покушение на убийство, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:40
2023-11-14T16:40
происшествия
туапсе
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
ямал
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Жителя Туапсе, напавшего с ножом на загоравшую возлюбленную, возвращения которой с Ямала он ждал год, будут судить за покушение на убийство, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. О нападении жителя Туапсе на подругу из Салехарда, которую он из ревности 15 раз ударил ножом, управление СК РФ рассказало в конце августа. Женщина выжила, агрессора, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестовали. По данным следствия, 25-летний обвиняемый познакомился с 35-летней жительницей Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году, пока она отдыхала в Туапсинском районе. Уже тогда мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. У них возникли любовные отношения, затем они продолжили общение на расстоянии. В августе она снова приехала на отдых со своими дочками к бабушке в село Небуг. Между возлюбленными произошел конфликт. Обвиняемый начал угрожать женщине в переписке, а затем напал на нее на пляже и нанес не менее 15 ударов ножом "в жизненно важные органы", сообщает прокуратура. Мужчину остановили очевидцы, он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). "Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231110/napadenie-1908681422.html
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туапсе
краснодарский край
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происшествия, туапсе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, ямал
Происшествия, Туапсе, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Ямал
На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную

Жителя Туапсе будут судить после нападения с ножом на загоравшую возлюбленную

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Жителя Туапсе, напавшего с ножом на загоравшую возлюбленную, возвращения которой с Ямала он ждал год, будут судить за покушение на убийство, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
О нападении жителя Туапсе на подругу из Салехарда, которую он из ревности 15 раз ударил ножом, управление СК РФ рассказало в конце августа. Женщина выжила, агрессора, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестовали.
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По данным следствия, 25-летний обвиняемый познакомился с 35-летней жительницей Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году, пока она отдыхала в Туапсинском районе. Уже тогда мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. У них возникли любовные отношения, затем они продолжили общение на расстоянии.
В августе она снова приехала на отдых со своими дочками к бабушке в село Небуг. Между возлюбленными произошел конфликт. Обвиняемый начал угрожать женщине в переписке, а затем напал на нее на пляже и нанес не менее 15 ударов ножом "в жизненно важные органы", сообщает прокуратура. Мужчину остановили очевидцы, он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
"Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТуапсеСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайЯмал
 
 
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