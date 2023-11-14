https://ria.ru/20231114/napadenie-1909407475.html

На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную

На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную - РИА Новости, 14.11.2023

На Кубани будут судить жителя Туапсе, напавшего с ножом на возлюбленную

Жителя Туапсе, напавшего с ножом на загоравшую возлюбленную, возвращения которой с Ямала он ждал год, будут судить за покушение на убийство, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:40

2023-11-14T16:40

2023-11-14T16:40

происшествия

туапсе

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

ямал

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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Жителя Туапсе, напавшего с ножом на загоравшую возлюбленную, возвращения которой с Ямала он ждал год, будут судить за покушение на убийство, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. О нападении жителя Туапсе на подругу из Салехарда, которую он из ревности 15 раз ударил ножом, управление СК РФ рассказало в конце августа. Женщина выжила, агрессора, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестовали. По данным следствия, 25-летний обвиняемый познакомился с 35-летней жительницей Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году, пока она отдыхала в Туапсинском районе. Уже тогда мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. У них возникли любовные отношения, затем они продолжили общение на расстоянии. В августе она снова приехала на отдых со своими дочками к бабушке в село Небуг. Между возлюбленными произошел конфликт. Обвиняемый начал угрожать женщине в переписке, а затем напал на нее на пляже и нанес не менее 15 ударов ножом "в жизненно важные органы", сообщает прокуратура. Мужчину остановили очевидцы, он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). "Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231110/napadenie-1908681422.html

https://ria.ru/20231031/napadenie-1906519603.html

туапсе

краснодарский край

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, туапсе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, ямал