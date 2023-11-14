Рейтинг@Mail.ru
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/nalog-1909260539.html
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря - РИА Новости, 14.11.2023
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год — 1 декабря. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:15
общество
россия
вадим виноградов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
высшая школа экономики (вшэ)
налоги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год — 1 декабря. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Кроме того, могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы. А если ФНС докажет, что сбор не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки.Имущественный налог платят за квартиры, индивидуальные дома, комнаты, машиноместа, гаражи и даже объекты незавершенного строительства. Базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.“Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке два процента. На остальные объекты — 0,5 процента”, — разъяснил юрист.Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Россияне получат уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации собственника.
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2033c112a98632f5696f3067a1d02414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вадим виноградов, федеральная налоговая служба (фнс россии), высшая школа экономики (вшэ), налоги
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Высшая школа экономики (ВШЭ), Налоги
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря

Юрист Виноградов: до 1 декабря нужно оплатить имущественный налог

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговый кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год — 1 декабря. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Кроме того, могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы. А если ФНС докажет, что сбор не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки.
Имущественный налог платят за квартиры, индивидуальные дома, комнаты, машиноместа, гаражи и даже объекты незавершенного строительства. Базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.
«
“Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке два процента. На остальные объекты — 0,5 процента”, — разъяснил юрист.
Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Россияне получат уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации собственника.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому
1 сентября, 02:10
 
ОбществоРоссияВадим ВиноградовФедеральная налоговая служба (ФНС России)Высшая школа экономики (ВШЭ)Налоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала