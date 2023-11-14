https://ria.ru/20231114/nalog-1909260539.html
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря - РИА Новости, 14.11.2023
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год — 1 декабря. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:15
общество
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вадим виноградов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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налоги
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год — 1 декабря. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Кроме того, могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы. А если ФНС докажет, что сбор не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки.Имущественный налог платят за квартиры, индивидуальные дома, комнаты, машиноместа, гаражи и даже объекты незавершенного строительства. Базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.“Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке два процента. На остальные объекты — 0,5 процента”, — разъяснил юрист.Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Россияне получат уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации собственника.
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
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общество, россия, вадим виноградов, федеральная налоговая служба (фнс россии), высшая школа экономики (вшэ), налоги
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Высшая школа экономики (ВШЭ), Налоги
Юрист напомнил о налоге, который надо оплатить до 1 декабря
Юрист Виноградов: до 1 декабря нужно оплатить имущественный налог