https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного - РИА Новости, 14.11.2023
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:34
2023-11-14T11:34
2023-11-14T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
вооруженные силы украины
украина
франция
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909340698_0:0:1772:996_1920x0_80_0_0_41cabad4783aea475fbfc7545bb0bdf3.png
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что не пустил их в свой дом. "Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", - сказал Чубетидзе. Пленный сообщил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство наемников совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ. Чубетидзе также заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
грузия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909340698_205:0:1533:996_1920x0_80_0_0_86bb92d51c4f31c317bac7b9baa966ac.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, вооруженные силы украины, украина, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Вооруженные силы Украины, Украина, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Пленный грузинский наемник рассказал, как двое французов из ВСУ убили мирного
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что не пустил их в свой дом.
"Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", - сказал Чубетидзе.
Пленный сообщил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство наемников совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
Чубетидзе также заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ