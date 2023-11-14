https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html

Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного

Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного - РИА Новости, 14.11.2023

Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного

Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:34

2023-11-14T11:34

2023-11-14T12:49

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что не пустил их в свой дом. "Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", - сказал Чубетидзе. Пленный сообщил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство наемников совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ. Чубетидзе также заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.

https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

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Кирилл Волков

в мире, грузия, вооруженные силы украины, украина, франция, ситуация в днр и лнр