Рейтинг@Mail.ru
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 14.11.2023 (обновлено: 12:49 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного - РИА Новости, 14.11.2023
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:34
2023-11-14T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
вооруженные силы украины
украина
франция
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909340698_0:0:1772:996_1920x0_80_0_0_41cabad4783aea475fbfc7545bb0bdf3.png
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что не пустил их в свой дом. "Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", - сказал Чубетидзе. Пленный сообщил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство наемников совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ. Чубетидзе также заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
грузия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909340698_205:0:1533:996_1920x0_80_0_0_86bb92d51c4f31c317bac7b9baa966ac.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, вооруженные силы украины, украина, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Вооруженные силы Украины, Украина, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного

Пленный грузинский наемник рассказал, как двое французов из ВСУ убили мирного

© Минобороны РоссииПленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
Пленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
© Минобороны России
Пленный наемник ВСУ Георгий Чубетидзе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пленный наемник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе в видео Минобороны РФ рассказал, как два француза из его батальона застрелили местного жителя за то, что не пустил их в свой дом.
"Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика", - сказал Чубетидзе.
Пленный сообщил, что в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство наемников совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
Чубетидзе также заявил, что из иностранного легиона выставляли снайперские пары позади позиций подразделений территориальной обороны: если украинцы отступали, наёмники открывали огонь, заставляя вернуться на позиции.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
3 ноября, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияВооруженные силы УкраиныУкраинаФранцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала